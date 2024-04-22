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Экономика

Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске заняли более 50% полезной площади

24 апреля 2024 14:55  [50] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 50% от полезной площади особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске уже заняли резиденты и потенциальные резиденты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Инвесторы за год после расширения ОЭЗ "Кулибин" заняли уже более 50% ее территории - около 230 гектаров, это чуть больше половины полезной площади. Из них на территории государственной площадки освоено 180 гектаров, а на территории частных – около 50 гектаров. Экспертный совет особой экономической зоны уже одобрил планы по реализации проектов 27 компаний, из которых статус резидента получили 25 организаций с заявленным объемом инвестиций почти в 60 миллиардов рублей. По результатам ввода компаний в эксплуатацию будет создано более 3 000 рабочих мест. Потенциальные резиденты – еще 17 компаний. Это предприятия, которые работают в сфере механообработки, производства малотоннажной химии и электромонтажных изделий из металла", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Напомним, ОЭЗ "Кулибин" была создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз – до 724 гектаров, из которых 416,7 га – это государственная площадка, и еще около 300 га – территории компаний химической отрасли АО Индустриальный парк "Ока-Полимер", АО "ДПО "Пластик" и ООО "Синтез Ока".

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% – в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

"Особая экономическая зона "Кулибин" активно прирастает новыми компаниями, поскольку площадка имеет действительно привлекательные, а чем-то уникальные условия и выгодное расположение для организации предприятий разного спектра", – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Как сообщалось ранее, строительство инженерной инфраструктуры началось на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.

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Теги:
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