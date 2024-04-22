Нижегородские предприятия Эн+ посетили больше 100 учащихся в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" Общество

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" прошла на четырех предприятиях ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+). В течение недели учащиеся общеобразовательных организаций и учреждений профессионального образования на практике ознакомились с работой организаций. В мероприятии приняло участие более 100 человек.

Студенты Нижегородского индустриального колледжа посетили с экскурсией ООО "Автозаводскую ТЭЦ" и предприятие "Заводские сети" (входят в состав ГК "Волгаэнерго"). На первом объекте учащиеся увидели, как вырабатывается тепловая и электрическая энергия, горячая и отопительная вода, поступающая в квартиры автозаводцев. На втором - учащимся рассказали о современном процессе водоподготовки, показав, какая масштабная работа стоит за обеспечением водоснабжения в квартирах.

"Мне больше всего запомнился главный щит, с которого ведется управление работой основного энергетического оборудования теплоцентрали. А еще я узнал насколько сложный и трудоёмкий процесс очистки воды", - поделился впечатлениями от экскурсии Степан Шерстнев.

Третья группа учащихся из Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления посетила предприятие ООО "Теплосети" (входит в состав ГК "Волгаэнерго"). Сначала ребятам провели экскурсию по Единой Аварийной Диспетчерской Службе, работники которой обслуживают порядка 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов. Затем ребята побывали на тепловой насосной станции.

Студентам показали, как работают циркуляционные насосы, служащие для поддержания циркуляции горячей воды и ее температуры, а также теплонасосное оборудование, которое необходимо для поддержания постоянного давления горячей воды с Автозаводской ТЭЦ. Все участники экскурсии смогли задать интересующие вопросы. Так, ребятам было интересно узнать о стипендиальной программе и что необходимо, чтобы пройти практику на предприятии.

Четвертым предприятием стала ООО "Генерация тепла" (входит в состав ГК "Волгаэнерго"). Ребята смогли ознакомиться с работой котельной "Северная" и воочию увидеть щит управления водогрейной котельной. Именно здесь работает водогрейный котел, а операторы и старший машинист котельной контролируют его работу, а также важные показатели – расходы теплоносителя, давление в подающих и обратных трубопроводах, а также соблюдение температурного графика.

"Мы всегда очень внимательно относимся к вопросу подбора кадров и открыты для студентов профильных учебных заведений. Такие мероприятия позволяют нам, как работодателю, найти высококвалифицированные кадры, а для учащихся - это возможность узнать больше о выбранной специальности, оценить перспективы профессионального роста и, возможно, найти себе будущее место работы", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что Всероссийская акция "Неделя без турникетов" - это комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве.