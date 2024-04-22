Нижегородские ученые значительно продвинулись в исследовании нейротехнологий Общество

Фото: Анастасия Смирнова

Нижегородские ученые проводят исследования искусственных нейросетей на базе центра инновационного развития Университета Лобачевского.

Как сообщили в ННГУ, данные исследования значительно продвинулись благодаря изучению и созданию мемристоров.

"Мемристор — это слово происходит от английских слов memory и resistor. То есть, это резистор с памятью. Его существование было теоретически предсказано в 1971 году американским ученым филиппинского происхождения Леоном О Чуа. Мы стали заниматься изучением работы мемристоров в 2010−2011 году", - отметил Алексей Михайлов, директор научно-образовательного центра "Физика твердотельных наноструктур".

Во время исследований особое внимание уделяется работе мозга человека. Ученые описывают протекающие в нём процессы с точки зрения математики и биофизики. Так, появляется возможность лучше понимать работу мозга и симулировать процесс обработки информации в нём искусственным путём.

Сусанна Гордлеева, профессор кафедры нейротехнологий ИББМ ННГУ, лауреат Премии президента России рассказала, что основным способом понимания принципов работы мозга до сих пор являются микроскоп и ряд когнитивных поведенческих тестов.

"И уже те знания, которые мы получаем из биологии и биофизики, можем описывать с помощью биолого-правдоподобных математических моделей, которые мы изготавливаем", - добавила ученый.

Ранее сообщалось, что тренажер для "когнитивного фитнеса" разработан в ННГУ.