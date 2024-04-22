Незаконно установленный ларёк демонтировали в Нижегородском районе

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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода демонтировали киоск площадью 10 кв.м на ул. Родионова у дома №190 (больница им. Семашко).Как сообщают в районной администрации, во время проверки сотрудники администрации установили, что торговая площадка установлена незаконно.
Для предотвращения незаконной торговли на территории Нижегородского района проводятся регулярные проверки по выявлению самовольно установленных ларьков и проводится проверка документов у владельцев НТО.У владельца киоска на ул Родионова разрешения на торговлю не оказалось. В этой связи киоск демонтировали и перевезли на спецпарковку. Для того, чтобы его забрать, собственник должен будет предоставить заявление, документы на сам ларёк и на имущество, которое находится в нем. А также оплатить услуги за перевозку и хранение объекта. Стоит отметить, что раньше в киоске подавали газеты и журналы. Но в последнее время он был закрыт. Ранее сообщалось, что незаконные строения на проспекте Ленина в Нижнем Новгорода снесли по решению суда.
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