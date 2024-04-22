Незаконно установленный ларёк демонтировали в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода демонтировали киоск площадью 10 кв.м на ул. Родионова у дома №190 (больница им. Семашко).

Как сообщают в районной администрации, во время проверки сотрудники администрации установили, что торговая площадка установлена незаконно.

Для предотвращения незаконной торговли на территории Нижегородского района проводятся регулярные проверки по выявлению самовольно установленных ларьков и проводится проверка документов у владельцев НТО.