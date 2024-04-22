Новые автоматы самообслуживания для пассажиров установили в нижегородском метро Общество

Новые автоматы самообслуживания для пассажиров установили в нижегородском метро. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, установку устройств выполнило ООО "Ситикард".

С помощью автоматов пассажир может проверить баланс и записать отложенное пополнение на транспортную карту. Для этого достаточно выбрать необходимую функцию на экране устройства, а затем приложить транспортную карту к считывателю с логотипом "Ситикард".

Ранее сообщалось, что "Ситикард" восстановил функцию дистанционного пополнения транспортных карт.

Напомним, виртуальная транспортная карта стала доступна в Нижегородской области с 5 октября 2022 года.