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Депутаты ЗСНО приняли во втором чтении законопроект о "разливайках"

25 апреля 2024 13:29  [115] Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании 25 апреля приняли во втором чтении проект изменений в закон "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания будет возможна только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Время розничной продажи алкоголя при оказании услуг общепита будет ограничено с 23 часов вечера до 9 часов утра в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.

Документом установлено условие для ограничения продажи алкоголя в общепите в ночное время. Каждый муниципалитет сможет своим решением установить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, в пределах которых после 23 часов нельзя будет продавать алкоголь. До этого будет действовать общий для всех запрет продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных на расстоянии ближе 35 метров от многоквартирных домов и в самих домах.

Ограничение не будет распространяться на объекты общественного питания, расположенные в прошедших обязательную классификацию городских гостиницах и отелях.

В законе устанавливаются территории, имеющие высокую туристическую привлекательность, в границах которых не применяется ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общепита.

"Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области добивались передачи регионам полномочий по наведению порядка в работе "разливаек». Важно, что коллеги из Госдумы РФ прислушались к нашему мнению. Сегодня мы в числе наиболее активных субъектов РФ приняли свой региональный закон. Конечно, бороться с такими недобросовестными предпринимателями, отравляющими людям жизнь, будет непросто. Муниципалитеты вместе с профильными министерствами правительства области должны выстроить четкую работу, определить границы прилегающих территорий. Депутаты обязательно будут участвовать и помогать в этом. Практика покажет, могут потребоваться дальнейшие корректировки и на региональном уровне, и на федеральном. Значит, будем выходить с новыми инициативами. Кроме того, в региональном парламенте сейчас идет работа над проектом изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях, за нарушения ограничений продажи алкоголя в заведениях общепита будут установлены штрафы", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Закон вступит в силу в мае 2024 года. Требования о том, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общепита будет допускаться только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Комитет будет внимательно отслеживать, как начнет работать наш закон. Также мы будем работать в постоянном контакте с коллегами из Государственной Думы РФ, где разрабатывается модельный проект закона, из других регионов, делиться своим опытом и изучать чужие наработки. Наша главная задача – навести порядок", - рассказал председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Как сообщалось ранее, регионы России получили полномочия для наведения порядка в работе "разливаек".

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты
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