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Общество

Отбор на проект "Время Героев" продолжается в российских регионах

25 апреля 2024 14:06  [77] Общество

Участники отбора на программу "Время Героев", которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии. Там начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки для участников отбора. 

Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на комплекс оценочных процедур доступна участникам в личных кабинетах. Участники могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты.

С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах: Москве, Астрахани, Барнауле, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Выборге, Екатеринбурге, Иваново, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Красногорске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пятигорске, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Твери, Туле, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске и Чите.

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров заверил, что возможность доступа к Программе "Время Героев" будет обеспечена для всех участников СВО: "Еще на старте программы мы говорили о том, что сделаем все необходимое для обеспечения требуемых условий для доступа наших героев к образовательной программе. С учетом общего количества заявок, число которых превысило 44 тысячи, создание широкой сети центров тестирования было необходимо. Рассчитываем, что это создаст дополнительные удобства для наших военнослужащих".

Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года. 

Как отмечает один из участников отборочного этапа, Владислав, "Время Героев" является отличной возможностью для реализации себя не только в качестве военнослужащего, но и в качестве госслужащего, для пользы страны.

Владислав выразил уверенность в том, что от участия в программе он получит импульс для развития, который позволит ему расти в самых разных направлениях.

"Я еще до старта Программы хотел поступить в РАНХиГС на заочную форму обучения, но началась специальная военная операция и эти планы пришлось отложить. А сейчас я получил уникальный шанс реализовать свою мечту", - сказал военнослужащий.

Еще один участник проекта, Алмаз, рассказал о своем интересе к программе. По словам бойца, о проекте он узнал от президента Владимира Путина.

"Его выступление меня вдохновило на новые достижения. Уверен, что смогу принести большую пользу нашему государству и на новом, гражданском поприще. Мне кажется, эта Программа будет полезна всем. Ведь нет предела самореализации человека, достижению им новых и новых целей", - считает военнослужащий.

По мнению Кирилла, еще одного участника отбора проекта "Время Героев", работа с личным составом раскрывает управленческий потенциал каждого офицера.

"Поскольку у нас многонациональная страна, к нам на службу приходят люди разных национальностей, разных вероисповеданий. И здесь большая роль принадлежит командиру. Надо поставить задачу так, чтобы подчиненные ее выполняли, особенно в боевых ситуациях; мотивировать подчиненного, чтобы он тебе доверял и выполнял твои приказы беспрекословно. Самая большая награда для командира – это спасибо от его подчиненных, когда они благодарят за успешное выполнение боевой задачи и за сохранение их жизней", - отмечает военнослужащий.

Как сообщалось ранее, нижегородец-участник СВО проходит отборочный этап федерального проекта "Время Героев".

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Теги:
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