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Бизнес

Воспитанницы нижегородских детдомов получили гранты на реализацию бизнес-идей

25 апреля 2024 15:40  [63] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обладательницами грантов на воплощение своих бизнес-идей в рамках Всероссийского проекта "Благопредприниматель" стали две воспитанницы нижегородских детских домов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, гранты выданы по результатам проведения образовательной смены проекта в Казани.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, во время образовательной смены проекта юные нижегородки получили ценный опыт защиты своих бизнес-идей и общения с наставниками и единомышленниками.

Каждая девочка получила грант в размере 80 тысяч рублей. Подопечная Богоявленского детского дома Дарина Б. защитила свой проект "Macrame". Благодаря гранту, она вместе с командой будет плести модные дачные качели. Полина Т. из Дзержинского санаторного детского дома на грантовую поддержку собирается приобрести 3D-принтер, на котором будет печатать различные изделия на заказ.

Всероссийский проект "Благопредприниматель" оказывает помощь детям-сиротам в освоении основ личной финансовой грамотности с точки зрения социальных бизнес-проектов. Проект реализует один из благотворительных фондов страны при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, в 2022 году воспитанники Богоявленского детского дома стали обладателями гранта проекта "Благопредприниматель". Финансовую поддержку получила их инициатива по созданию мини-сыроварни. В настоящее время ребята успешно производят домашние сыры.

В прошлом году воспитанники Богоявленского детского дома представили на суд жюри сразу две свои бизнес-идеи: проект по производству тафтинговых ковров ручной работы и проект по переделке старых вещей с помощью подручных материалов. Дзержинский санаторный детский дом презентовал проект по созданию настольных тематических игр для развития эмоционального интеллекта детей и поддержание умственной деятельности пожилых людей под названием "Игра –  дело серьезное". Помимо этого, команда Городецкого детского дома представила идею создания клининговой службы "Чистый дом". Отмечается, что все четыре бизнес-идеи были поддержаны и получили гранты - проекты-победители реализуются и сегодня.

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Теги:
бизнес Гранты Сироты
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