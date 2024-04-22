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Общество

Ролики ОМК о промтуризме стали лучшими корпоративными видео России

25 апреля 2024 15:51  [33] Общество

Фото: ОМК, Вячеслав Хабаров

Два видео группы ОМК о промышленном туризме отмечены на всероссийском конкурсе "Лучшее корпоративное видео".

Лучшим в номинации "Видео корпоративных музеев, виртуальные туры и промышленный туризм" стал ролик ОМК о правилах безопасности для промышленного туризма.

В номинации "Корпоративные новости, видеоблог, ТВ" лучшим стала серия роликов ОМК "Любопытный Илья", рассказывающая о рабочих профессиях заводов группы ОМК.

Группа ОМК развивает промышленный туризм с 2018 года. Гости могут посетить производственные цеха в Выксе (Нижегородская область), Благовещенске (Башкортостан), Чусовом (Пермский край) и Челябинске. Ежегодно их посещают с экскурсиями тысячи человек. Чтобы каждый получил от визита только яркие позитивные впечатления, маршруты продумали максимально безопасными и разработали базовые правила поведения. Как раз эти правила просто и понятно объяснили в коротком видео-инструктаже. Его показывают перед началом экскурсии, чтобы гостям было понятно, как надеть спецодежду, где безопасно ходить и делать памятные снимки и пр.

Жюри конкурса высоко оценило серию роликов "Любопытный Илья". В каждом видео харизматичный корреспондент Илья общается с сотрудниками ОМК разных профессий, например, с токарем, машинистом крана, слесарем-ремонтником, электромонтёрами другими, изучает тонкости их работы и вместе с ними пробует освоить новые навыки. Такие ролики помогают познакомить как сотрудников ОМК с работой их коллег, так и более широкую аудиторию. 

"Обе работы – от идеи до воплощения – сделала наша команда визуальных коммуникаций. Мы любим придумывать новые форматы, чтобы наши видеопродукты были интересны аудитории. Например, ролики из серии "Любопытный Илья" уже собрали около 200 тысяч просмотров. С первых же выпусков заводчане оставляли позитивные комментарии и приглашали нас прийти к ним в цех, чтобы снять подобный ролик об их коллегах. Для нас это показатель, что мы нашли правильную подачу. Благодарим жюри всероссийского конкурса, что высоко оценили нашу работу", – отметила руководитель направления по визуальным коммуникациям ОМК Светлана Желонкина.

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Теги:
Выкса ОМК
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