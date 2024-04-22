Нижегородские эксперты оценили значимость форума БРИКС в Нижнем Новгороде Политика

Члены нижегородского эксперт-клуба оценили значимость форума БРИКС, который проходит в Нижнем Новгороде 24-26 апреля.

Как сообщает pravda-nn.ru, всего в Нижегородской области по линии БРИКС в 2024 году запланировано проведение 12 различных мероприятий.

Руководитель Нижегородского филиала Фонда гражданского общества Евгений Семенов отмечает, что объединение БРИКС за 20 лет стало одной из самых влиятельных международных организаций.

"Основные мероприятия XVI саммита БРИКС, согласно распоряжению президента России, пройдут 22-24 октября 2024 года в Казани. Однако встречи лидеров стран БРИКС всегда сопровождает масштабная программа, затрагивающая самые разные сферы. Поэтому времени для проведения мероприятий БРИКС требуется много, а локации этих мероприятий все время расширяются. В 2024 году в число городов, удостоившихся права принять мероприятия БРИКС, вошел и Нижний Новгород. Основной причиной, позволившей повлиявшей на этот выбор, стала достойная бизнес и гостевая инфраструктура Нижнего, а также логистическая близость двух волжских городов, имеющих аэропорты, отвечающие требованиями международных стандартов", - сказал Евгений Семенов.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков обращает внимание, что в Нижнем Новгороде по линии БРИКС пройдут важнейшие мероприятия.

"Не будет преувеличением сказать, что Нижний Новгород в этом году стал одной из главных площадок исторического саммита БРИКС-2024. Это, безусловно, знак особого доверия региональной власти во главе с губернатором Никитиным, и оно не взялось из ниоткуда — Нижний Новгород делом доказал, что способен успешно проводить международные события самого высокого уровня", - полагает эксперт.

Кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Елена Мозгунова считает, что форум БРИКС поможет в еще большей степени раскрыть потенциал Нижнего Новгорода.

"Немаловажным следствием такого масштабного мероприятия является и расширение дружественных контактов как Нижнего Новгорода, так и России в целом, что в условиях внешних вызовов является планомерной и необходимой работой", - указала эксперт.

Ранее сообщалось, что нижегородские эксперты прогнозируют изменения в миграционной политике России.