Более 100 тысяч георгиевских лент раздадут нижегородцам в рамках Всероссийской акции Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" стартовала по всей стране. Как сообщает региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", в рамках акции в Нижегородской области до 9 Мая активисты раздадут более 100 тысяч георгиевских лент. Кроме того, они расскажут как правильно ее разместить на одежде.

Акция пройдет во всех муниципальных районах региона, в школах, культурных и социальных учреждениях. В Нижнем Новгороде главной локацией акции стала Театральная площадь.

По словам руководителя НРО ВОД "Волонтеры Победы" Марии Самоделкиной, в нынешнем году акцент сделан на разъяснении о том, как правильно носить ленту. Вместе с лентой выдается памятка, которая в этом году обновлена.

Также, по данным организаторов акции, перед Днем Победы добровольцы движения проведут уроки памяти "Георгиевская лента – символ воинской славы" в образовательных организациях, расскажут историю появления символа воинской слава и тд. Также пройдут обучающие мастер-классы по правильному ношению ленты.