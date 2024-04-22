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Политика

Евгений Люлин и Артем Жога подписали соглашение о сотрудничестве между ЗСНО и Народным Советом ДНР

25 апреля 2024 18:15  [82] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей РФ в Таврическом дворце 25 апреля председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного Совета Донецкой народной Республики Артем Жога подписали соглашение о сотрудничестве между региональным парламентом и Народным Советом ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Парламенты будут сотрудничать в самых разных направлениях – в сфере социально-экономического и инновационного развития территорий, соцзащиты населения, развития культуры, туризма, спорта, молодежной политики, поддержки отечественных товаропроизводителей. Будут совершенствовать законодательство, обмениваться опытом, проводить мониторинг законов, развивать молодежный парламентаризм. Организовывать конференции, семинары, обмениваться делегациями и укреплять деловые контакты.

"Нас уже многое связывает с Донецкой народной республикой. Нижегородская область оказывает помощь и поддержку в восстановлении Харцызска. Законодательное Собрание на протяжении многих лет постоянно отправляет гуманитарные грузы на Донбасс. Важно, что к этой работе подключились наши молодые парламентарии, которые отвозят гуманитарку в районные учреждения, не избалованные вниманием и нуждающиеся в помощи", - отметил Евгений Люлин.

"Активную работу с молодежью ДНР ведет наша Ассоциация Молодежных парламентов регионов ПФО. Молодежные парламенты ДНР и ЛНР сейчас входят в состав нашей молодежной Ассоциации. Молодые парламентарии ПФО приезжали в Донецк, делились опытом в сфере молодежной политики. Передали ребятам наш модельный закон о патриотическом воспитании. Обсуждали развитие волонтёрства и добровольчества. Рассказывали об опыте регионов ПФО в сфере инициативного бюджетирования, коллеги только приступают к этой работе, им сложно начинать с чистого листа. Уверен, наши наработки им точно пригодятся! Наше сотрудничество с законодателями и активной молодежью будет укрепляться. У нас множество общих точек соприкосновения, мы граждане единой и Великой страны, и будем вместе работать на благо жителей наших регионов", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Развивая межпарламентское сотрудничество, мы будем содействовать деловым контактам между депутатами, а также между постоянными и временными органами парламентов. Народный Совет Донецкой народной Республики последовательно развивает отношения с законодательными органами субъектов Российской Федерации, основанные на взаимном уважении и желании совместно развивать нашу Родину – Россию!", - отметил Артем Жога.

Кроме того, на заседании Совета законодателей РФ были подписаны соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Нижегородской области и Народным Советом Луганской народной Республики, а также Законодательным Собранием города Севастополя.

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Теги:
ДНР Законодательное собрание
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