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Общество

Эн+ выступил партнером международного фестиваля медиаискусства INTERVALS

25 апреля 2024 18:26  [70] Общество

Фото: пресс-служба ГК "Волгаэнерго"

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий вертикально интегрированный независимый производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, стал партнером международного форума INTERVALS, который пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая 2024 года.

Основные события пройдут на площадках Нижегородского Кремля, Стрелки, Нижегородской ярмарки и парка "Швейцария". Гостей выставки ждут аудиовизуальные перформансы, концерт, вечеринка, лекции и, конечно, масштабная городская медиавыставка. Одной из наиболее интересных работ коллаборации энергохолдинга Эн+ и компании Dreamlaser станет 3D-мэппинг на здании Законодательного собрания Нижегородской области, посвященный истории появления света и энергии, изменивших мир.

Первый фестиваль INTERVALS прошел в 2017 году и за это время стал самым масштабным и посещаемым фестивалем медиаискусства в России. Концепция фестиваля заключается в превращении десятков городских локаций и зданий в медиаинсталляции, интегрируя в графические изображения работы художников с мировым именем.

Во время фестиваля городское пространство, технологичное искусство и зрители вступают в многосторонний диалог. В этом году свои работы представят более 20 медиахудожников из Кореи, Испании, Франции, Турции, Азербайджана и России.

Заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина отметила: "Мы рады присоединиться к такому масштабному и по-настоящему красочному фестивалю, который стал "визитной карточкой" Нижнего Новгорода. Благодаря таким мероприятиям мы можем визуально показать ценность той энергии, которую мы даем людям, и как важна энергия для всех нас".

3D-мэппинг Эн+ будет показываться ежедневно в период с 28 апреля по 1 мая с 20:00 до 23:00 (Кремль, корп. 2). Вход свободный и открыт для всех желающих.

Более подробная информация о фестивале и локациях на сайте: https://intervalsfest.com/about/.

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Теги:
Технологии Фестиваль Эн+
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