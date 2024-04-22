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Общество

День профсоюзов утвердили Нижегородской области

25 апреля 2024 18:57  [1] Общество

Депутаты Законодательного Собрания на заседании 25 апреля установили памятную дату: 16 ноября - День профсоюзов Нижегородской области.

Соответствующий законопроект был разработан по предложению "Облсовпрофа" региона с целью развития профсоюзного движения и признания роли профсоюзов региона в становлении и развитии социально-экономического партнёрства и защите трудовых прав работников.

Как пояснили в пресс-службе ЗСНО, дата связана c днём образования Горьковского Облсовпрофа. В частности, 16 ноября 1948 года состоялась первая Горьковская областная межсоюзная конференция профсоюзов, на которой были представлены все профессиональные союзы региона.

Согласно информации, к настоящему времени в "Облсовпроф" входят 317 тысяч человек, в том числе 49 тысяч из числа работающей молодёжи.

Председатель комитета ЗСНО Наталья Смотракова прокомментировала, что в России не установлено отдельной памятной даты, объединяющей организации профсоюзов, но во многих субъектах РФ приняты региональные законы, которыми установлены региональные памятные даты - Дни профсоюзов и профсоюзного работника.

"Считаю, что профсоюзы важны и их нужно поддерживать. Они защищают трудовые права работников. Уверена, что законопроект будет способствовать повышению роли профсоюзов в Нижегородской области. Поэтому депутаты поддержали принятие закона области", - сказала Наталья Смотракова.

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Теги:
Законодательное собрание Памятные даты Профсоюз
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