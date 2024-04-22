"Молодая Гвардия" проводит в муниципалитетах Нижегородской области стратсессии с представителями молодёжи Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" проводит в муниципалитетах Нижегородской области стратегические сессии с представителями молодежи.

24 апреля была проведена стратегическая сессия в Княгинино со студентами Нижегородского государственного инженерно-экономического университета – Княгининского университета. В мероприятии приняли участие более 40 человек.

Участники поделились на команды и работали по следующим темам: "Демография" (условия для молодых родителей), "Молодежная политика в муниципалитетах" и "Привлечение молодых специалистов в муниципалитет". Студенты проанализировали существующие проблемы с помощью причинно-следственной диаграммы Исикавы, затем выработали и представили свои идеи и проекты.

К примеру, в ходе мозгового штурма были обозначены ключевые проблемы, стоящие перед молодыми семьями с детьми, а также пути для их решения: семейные общежития, комнаты матери и ребенка, материальные меры поддержки во время обучения молодых родителей, помощь в трудоустройстве и др.

Активным было обсуждение развития Княгининского муниципального округа, как места проживания и работы молодых специалистов. Среди прозвучавших предложений: доступное жилье, открытие новых современных мест для досуга и развития молодежи, в том числе и новых книжных магазинов.

"В Княгинино уникальная ситуация – треть населения города это молодежь. В рамках стратегической сессии ребята отметили, что нужно больше молодежных пространств и, что особенно порадовало, книжных магазинов. Кроме того, обратили внимание и на конкретную проблему – установить освещение между корпусами и общежитием вуза. Обязательно передадим пожелания во фракцию "Единой России" в Законодательном собрании области", - поделился впечатлениями руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Он также отметил, что стратегические сессии проходят по всей Нижегородской области, их цель – выстраивание конструктивного диалога с молодежью для понимания ее проблем и потребностей, привлечение молодых ребят к участию в общественной жизни и развитии территорий, продвижение и реализация их инициатив.

"Было очень интересно услышать различные точки зрения, что позволило получить более полное представление о проблемах, с которыми сталкиваются молодые семьи и специалисты в нашем регионе. Мы надеемся, что предложенные рекомендации будут внесены в дальнейшую стратегию развития Нижегородской области и нашего города, а также помогут улучшить условия для создания семьи в студенческом возрасте и поспособствуют привлечению молодых работников в местные организации. Спасибо за продуктивную и познавательную сессию, мы уверенны, что такие мероприятия играют важную роль в развитии нашего общества и помогают решать актуальные проблемы", - добавила руководитель местного отделения "Молодой Гвардии Единой России" Дарья Кандеева.

Напомним, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы "социальных лифтов", запуск программы поддержки молодежных инициатив на муниципальном уровне являются ключевыми задачами в направлении "Гражданская солидарность и молодежная политика" народной программы "Единой России".