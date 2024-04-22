Наркотическое вещество нашли в автомобиле в Починках Происшествия

Сотрудники полиции в Починках Нижегородской области изъяли из незаконного оборота наркотическое вещество.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка остановили для досмотра автомобиль, в котором находилось трое мужчин.

В результате под задним сиденьем иномарки был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенного исследования, в авто находился наркотик массой 0,305 гр., что считается значительным размером.

Полицейские установили, что запрещенное вещество приобрел один из пассажиров автомобиля, ранее не судимый работающий гражданин 1992 года рождения. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что иностранец задержан за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде.