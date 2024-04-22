Движение большегрузов ограничат на новом борском мосту с 27 апреля Общество

С 27 апреля по 29 сентября 2024 года вводится временное ограничение движения по новому борскому мосту для грузовых транспортных средств с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, ограничения для большегрузов необходимы, поскольку моменты пиковой интенсивности движения участки подходов к мосту работают в режиме повышенной загрузки.

Ограничение будет действовать с 6.00 до 23.00 в определенные дни:

- по направлению из Нижнего Новгорода в сторону Бора еженедельно по пятницам, субботам, предпраздничным рабочим дням (8 мая, 11 июня), праздничным выходным дням (9 мая, 12 июня) и в воскресенье 28 апреля;

- по направлению из Бора в Нижний Новгород по воскресеньям (кроме 28 апреля) и праздничным выходным дням (1 мая, 12 июня).

Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами, на движение грузового транспорта служб и ведомств, а также на доставку различных товаров (продуктов питания, лекарств, почтовых грузов и др.).

Напомним, что скоростной режим на Борском мосту ограничили до 40 км/ч.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста была выбрана "Дорожная строительная компания". Полностью ремонт предполагается завершить к 28 ноября 2025 года.