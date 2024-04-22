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Общество

Сертификат на полмиллиона рублей в честь юбилея вручили Городецкому детскому дому

26 апреля 2024 11:06  [95] Общество

Фото: Telegram-канал Игоря Седых

Сертификат на 500 тысяч рублей от министерства социальной политики Нижегородской области вручили отметившему 100-летний юбилей Городецкому детскому дому.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Минсоцполитики региона Игорь Седых, на праздник пригласили более 120 выпускников и сотрудников учреждения разных лет.

Кроме того, торжественное мероприятие посетили почетные гости, в числе которых Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова и бывший директор детского дома Анна Пестова, которая более 20 лет проработала на должности руководителя учреждения.

Отмечается, что средства будут направлены для благоустройства на территории учреждения детской зоны отдыха.

В рамках праздника собравшимся показали видеоролик об истории возникновения Городецкого детского дома. Также прошло чествование ветеранов детского учреждения, награждение воспитанников за достижения в районных и областных конкурсах. 

Ранее сообщалось, что воспитанницы нижегородских детдомов получили гранты на реализацию бизнес-идей.

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Теги:
Городец детский дом Юбилеи и праздники
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