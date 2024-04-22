Список получателей мер соцподдержки в Нижегородской области будет расширен Политика

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Депутаты Заксобрания Нижегородской области на очередном заседании обсудили в первом чтении расширение списка получателей областных мер соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Парламентарии предлагают внести правки в региональный закон "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий". Согласно законопроекту, который внес глава региона Глеб Никитин, право на меры социальной поддержки появится у участников специальной военной операции.

Как отметил председатель регионального парламента Евгения Люлина, эти изменения являются актуальными и важными.

Напомним, что областные меры поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий предполагают внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение бесплатными путевками в санатории и реабилитационные центры.

Кроме того, ветераны и инвалиды СВО имеют право на первоочередное трудоустройство, бесплатное предоставление земли под ИЖС, а также льготу по транспортному налогу. Инвалидам также выплачивается ежемесячное материальное обеспечение, а их дети в первоочередном порядке принимаются в детсады и в первые классы в школах. Дети погибших ветеранов боевых действий имеют преимущество при поступлении в организации среднего профессионального образования.