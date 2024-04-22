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Культура и отдых

Проект реставрации Нижегородской филармонии направят на госэкспертизу в мае

26 апреля 2024 13:36  [116] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Проект реставрации здания Нижегородской филармонии им. Ростроповича планируется направить на госэкспертизу после майский праздников.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом 26 апреля в КУПНО заявил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович в ходе презентации событийной программы "Культурная столица 2024 года". 

В здании филармонии планируется отреставрировать зрительный зал, в частности, улучшить акустику, а также отремонтировать гримерки. 

"Стоимость реставрационных работ станет известна ближе к концу июля. После этого мы попросим губернатора Глеба Никитина выделить средства на эти цели уже в 2025 году", - пояснил замглавы региона.

Напомним, что церемония передачи символа "Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года" состоялась в пакгаузах на Стрелке.

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Теги:
культура
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