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Общество

Нижегородская делегация представляет регион на форуме "Города трудовой доблести"

26 апреля 2024 16:13  [48] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Форум "Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров" открылся в Москве на площадке ВДНХ. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в нем принимает участие нижегородская делегация в состав которой вошли замгубернатора Андрей Гнеушев, министр образования Михаил Пучков, министр кадровой политики Екатерина Лебедева, глава Дзержинска Иван Носков, а также представители "Областного кадрового агентства" ("ОКА").

В мероприятии, которое организовано Фондом развития производственных систем и промышленного туризма при поддержке администрации президента России, принимают участие более 400 человек. Это представители государственной власти, руководители промышленных предприятий, а также представители городов трудовой доблести и экспертное и бизнес-сообщества.

Торжественное открытие форума прошло с участием начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, заместителя генерального директора по развитию производственной системы государственной корпорации "Росатом" Сергея Обозова, заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, директора Фонда развития производственных систем и промышленного туризма Тимура Сираева.

В рамках церемонии открытия начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие Владимира Путина участникам форума.

"Города трудовой доблести — это не просто места, это символы нашей силы, нашего труда. Такие города становятся центрами инноваций и процветания, привлекая к себе лучшие умы и таланты со всей страны. Им неизменно уделяется приоритетное внимание государства", - отмечается в послании президента.

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев  отметил необходимость изучать историю промышленных предприятий, которые помогали добывать Победу и воспитывать на таких примерах молодое поколение. По его словам, нижегородцы очень гордятся тем, что Нижний Новгород и Дзержинск носят звание "Город трудовой доблести",

"Мы получили поддержку более 10 крупнейших промышленных предприятий региона, открывших свои двери для посещения школьниками и студентами не только заводских музеев, но и отдельных цехов. В 2024 году проект охватил порядка 20 тысяч школьников и студентов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса и Сарова. Такие уроки влияют на выбор профессии, вызывают гордость за наших предшественников, за страну. У нашей страны большое будущее, потому что мы помним свое прошлое", - сказал Андрей Гнеушев.

Отмечается, что открытие форума "Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров" стало значимым событием, которое способствует обмену идеями и опытом. Кроме того, мероприятие укрепляет партнерские отношения и сотрудничество в целях процветания и благополучия городов, а также развивает кадровый потенциал молодежи.

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Теги:
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