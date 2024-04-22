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Общество

АПЗ запустил новую программу лояльности "Приведи друга"

01 мая 2024 15:30  [3] Общество

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина в новом формате стартовала программа лояльности "Приведи друга".

Первоначально на предприятии она была запущена в 2023 году и действовала до закрытия ста свободных вакансий. Суть схемы мотивации и привлечения сотрудников в следующем: работник АПЗ находит среди своего близкого окружения потенциальных кандидатов на трудоустройство, рассказывает им о преимуществах работы на заводе. Если человек устраивается на АПЗ, тот, кто этому посодействовал, получает вознаграждение.  

В рамках нового этапа программы вознаграждение в размере 10 тысяч рублей получает каждый участник, независимо от профессии "друга", а выплата производится в более короткие сроки. Количество кандидатов, которые могут быть привлечены одним участником, не ограничено. По данным отдела кадров АПЗ на 25 апреля 2024 года, заполнено 47 анкет, половина кандидатов уже трудоустроены и работают в различных подразделениях.

Программа выгодна не только заводчанину, который приводит друга, но и устроившемуся, ведь его ждут стабильная конкурентная заработная плата, социальные льготы, возможность карьерного роста и дружный слаженный коллектив.  

Виталий Спирин, слесарь МСР цеха №50:"Сыну Роману 20 лет, получает высшее образование и параллельно подрабатывал. Когда почувствовал, что ему хочется большей стабильности, я позвал его на завод. Сын уже оформил документы, прошел инструктаж и вышел на работу в цех №53 наладчиком станков с ЧПУ. Конечно, придется все с нуля изучать, но он пробьется: парень у нас трудолюбивый. Самое главное, чтобы понравилась профессия, а на заводе помогут – здесь сильная школа наставничества".

Татьяна Голубева, ученик монтажника РЭАиП цеха №37: "После отпуска по уходу за ребенком настало время выходить на работу. Подруга Екатерина Анохина, монтажник РЭАиП цеха №37, предложила устроиться на АПЗ. На заводе уже неделю, и мне нравится: здесь удобный для молодой мамы график".

Алексей Бачурин, слесарь-инструментальщик цеха №65: "Жена Наталья 20 лет проработала поваром, но зарплата не устраивала. Предложил пойти на завод, и она с большим удовольствием согласилась. Теперь трудится в цехе №37 монтажником РЭАиП. Поначалу было непросто, но спустя пару недель освоилась. Теперь еще и на работу ходим вместе".

Текст: Екатерина Ядрова. Фото автора.

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Теги:
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