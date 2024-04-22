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Экономика

Ключевая ставка в России сохранена на уровне 16%

26 апреля 2024 16:51  [89] Экономика

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 26 апреля принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщил телеканал "360".

Как прокомментировали в пресс-службе регулятора, текущее инфляционное давление постепенно слабеет, но всё-таки остаётся высоким.

В частности, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. По этой причине инфляция будет идти к цели медленнее февральских прогнозов, добавили в Центробанке.

В марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчёте на год (после 6,3% в феврале).

Согласно прогнозу ЦБ РФ, c учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернётся к 4% в 2025 году.

В начале апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала условия снижения ключевой ставки. По её словам, это может произойти во второй половине 2024 года, если инфляция продолжит замедляться. Также она подчеркнула, что повышение ключевой ставки в прошлом году защитило доходы россиян. Также благодаря этой мере удалось замедлить инфляцию.

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Теги:
Банки ЦБ РФ экономика
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