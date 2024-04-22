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Общество

Открытый городской фестиваль народного творчества пройдет в Нижнем Новгороде 27 апреля

26 апреля 2024 17:17  [56] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Открытый городской фестиваль народного творчества состоится в Нижнем Новгороде. Как сообщает городской департамент образования, "Нижегородское раздолье" пройдет 27 апреля на базе МАОУ "Школа №131". 

По данным департамента, в отборочном этапе приняли участие 108 творческих коллективов и сольных исполнителей. В результате отбора, на фестивале будет представлено 40 номеров в пяти номинациях. 

Программа фестиваля состоит из двух отделений. В первом выступят участники номинаций "Оркестр русских народных инструментов", "Музыкально – инструментальное искусство" и "Вокальное искусство". Во втором зрителей порадуют участники номинаций "Хореография", "Фольклорный театр" и "Ансамбли ложкарей".

Для гостей фестиваля специалисты Архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щёлоковский хутор" подготовили народные игры. Они пройдут перед началом отделений.

Организаторами фестиваля стали департамент образования администрации Нижнего Новгорода и Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П. Чкалова.

Ранее сообщалось, что ярмарка "Секреты мастеров" открылась на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде/

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Теги:
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