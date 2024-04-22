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Общество

Более 30 детей вернулись в семью в 2023 году благодаря профилактике социального сиротства

26 апреля 2024 17:50  [42] Общество
Маргарита Ушакова

Маргарита Ушакова

Детский правозащитник Маргарита Ушакова на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 26 апреля рассказала о деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребёнка за 2023 год.

Нижегородская область стала пилотным регионом для работы по федеральным программам "Подростки России" и "Профилактика социального сиротства детей до 4-х лет". В рамках работы по этим проектам в прошлом году разрабатывались варианты помощи семьям с детьми, а также детям-сиротам.

Соцработники, задействованные в проектах, прошли обучение. Сертификаты выданы 45 специалистам по работе с семьёй и 25 психологам, а 5 организаций получили грантовую поддержку на общую сумму более 9,2 млн рублей.

Маргарита Ушакова отметила, что благодаря проекту по профилактике социального сиротства в 2023 году общая численность подопечных домов ребёнка снизилась снизилась почти на 25% - со 135 до 102 детей. В 10 муниципалитетах появились социальные службы "Дети в семье", а также открыты 10 клубов "Устойчивая семья", цель которых - сохранить детей в кровной семье.

Эксперты подчёркивают, что важно работать с семьёй ещё до проявления кризисных и трудных жизненных ситуаций.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин отметил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

"Для нас это не просто статус, эта огромная работа по улучшению жизни семей с детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Нижегородской области. Благодаря совместной работе Законодательного cобрания и Уполномоченного по правам ребёнка в регионе внедряются новые программы, которые реально работают", - сказал спикер Заксобрания.

Он уточнил, что законодатели дополняют программы дополнительными мерами поддержки и постоянно их совершенствуют.

"Так, например, у детей-сирот есть возможность получения единовременной денежной выплаты на приобретение жилья, возможность получения компенсации за оплату услуг ЖКХ и ежемесячного пособия", - уточнил Евгений Люлин.

Маргарита Ушакова добавила, что в 2024 году аппарат Уполномоченного области намерен продолжить работу по участию в реализации стратегических программ федерального Уполномоченного, а также вести работу в регионе по оказанию помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, а также многодетным и приёмным семьям, семьям участников СВО.

"Безусловно, эффективного результата мы сможем добиться только при конструктивном взаимодействии с органами госвласти, местного самоуправления, заинтересованными ведомствами и активным родительским сообществом! Вместе мы, действительно, сможем больше", - заключила Маргарита Ушакова.

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Теги:
Дети Законодательное собрание Правозащитники
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