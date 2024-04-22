Жители Дзержинска приняли участие в "Диктанте Победы - 2024" Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Жители Дзержинска 26 апреля поддержали Всероссийскую акцию "Диктант Победы - 2024".

Как сообщили в пресс-службе дзержинской Думы, свои знания по истории Великой Отечественной проверили депутаты Денис Савинов, Евгений Минервин, Сергей Дедов, Ринат Реймов, Олег Богданов.

Главной темой тестовых заданий "Диктанта Победы — 2024" стало 80-летие полного освобождения Ленинграда и выход войск Красной армии на границы СССР. Эти события входят в число ключевых моментов войны.

Как рассказала представитель организатора Диктанта, исполнительный секретарь партии "ЕР" в Дзержинске Мария Килина, в этом году в городе организовано тринадцать площадок - в библиотеках, ВУЗах, и даже одна - в воинской части. Почти шестьсот дзержинцев решили написать Диктант онлайн.

Там, где писали Диктант, велась онлайн-трансляция из Москвы, с центральной площадки акции. Старт Диктанту Победы этого года дал ветеран Великой Отечественной войны Николай Константинович Имчук. В Президентской Академии на вопросы отвечали шестьдесят пять человек, в том числе студенты и депутаты городской Думы Дзержинска Евгений Минервин и Сергей Дедов.

"Историю своей страны надо помнить и чтить. Диктант Победы - это еще одна ступень для своего развития и важная акция для подрастающего поколения, чтобы не забывали о героических и страшных уроках войны", - сказал депутат Сергей Дедов.

"Помню свое потрясение в детстве, когда узнал, что актеры, которые играют в наших любимых фильмах, прошли войну. Один из вопросов в моем варианте Диктанта касался песни, которую знает каждый из людей, рожденных в Советском союзе, - "Нам нужна одна победа". Песня специально была написана для фильма "Белорусский вокзал", прошла через десятилетия, и мы снова будем петь ее 9 мая", - поделился впечатлениями Евгений Минервин.

"Езжу каждый месяц в командировку на Донбасс и вижу, как может быть коротка память, как быстро некоторые люди забыли, какие ужасные тяготы перенес их народ. Сейчас наша армия снова очищает и освобождает землю от мирового неофашизма. Победа будет за нами", - убежден депутат

"Диктант Победы" писали жители пятидесяти стран мира. Вопросы были переведены на английский, французский, арабский, китайский и испанский языки.

Диктант Победы - акция, которая уже несколько лет организовывается в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".