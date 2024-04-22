Подготовительные работы по капремонту Литературного музея завершены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подготовительные работы по капремонту Литературного музея им. Горького завершены в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации.

Как рассказали в ведомстве, муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации и капитальному ремонту был заключен между заказчиком МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" с подрядчиком ООО ПРК "Гемера" в декабре 2023 года.

На данный момент выполнены подготовительные работы. В том числе, выполнено обследование конструктива здания, получены технические условия на присоединение к инженерным сетям. Также завершена уборка мусора в помещениях.

В настоящее время в мастерских выполняются реставрационные работы по дереву, гипсу и гобеленам, а также проектно-изыскательские работы по объекту.

Работы в Литературном музее обеспечены финансированием в полном объеме из средств городского и областного бюджетов.

Напомним, что реставрационные работы в Литературном музее им. Горького продолжаются с 2020 года после того, как в здании музея произошел пожар.