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Бизнес

"ТНС энерго НН": опубликован список крупнейших должников среди управляющих компаний региона

27 апреля 2024 12:30  [117] Бизнес

По состоянию на 1 апреля 2024 года, в Нижегородской области 80 управляющих компаний имеют просроченную задолженность по оплате электроэнергии за три месяца и более. Суммарно они недоплатили ресурсоснабжающей организации более 61 млн рублей. 

В первую пятерку антирейтинга по уровню платежной дисциплины вошли:
ООО "СтройКомплектСоюз Плюс", г. Нижний Новгород (просроченная задолженность – 11,3 млн рублей);
ООО "Управляющая компания "Нижегородский Дом", г. Нижний Новгород (просроченная задолженность – 6,6 млн рублей);
ТСЖ "Березовская 106, 108", г. Нижний Новгород (просроченная задолженность – 5,2 млн рублей);
ООО "Альянс-НВ", г.о.г. Дзержинск (просроченная задолженность – 4,7 млн рублей);
ООО "Имидж Управление", г. Нижний Новгород (просроченная задолженность – 3 млн рублей).

Ознакомиться с полным списком управляющих компаний-должников можно на сайте "ТНС энерго НН".

Гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе предпринимает в отношении неплательщиков весь комплекс мер, предусмотренный законом. Должникам предлагают варианты досудебного урегулирования и реструктуризацию задолженности, а жителям многоквартирных домов рекомендуют переходить на прямые договоры с компанией. 

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Теги:
ТНС Энерго
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