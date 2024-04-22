"ТНС энерго НН": опубликован список крупнейших должников среди управляющих компаний региона Бизнес

По состоянию на 1 апреля 2024 года, в Нижегородской области 80 управляющих компаний имеют просроченную задолженность по оплате электроэнергии за три месяца и более. Суммарно они недоплатили ресурсоснабжающей организации более 61 млн рублей.

В первую пятерку антирейтинга по уровню платежной дисциплины вошли:

ООО "СтройКомплектСоюз Плюс", г. Нижний Новгород (просроченная задолженность – 11,3 млн рублей);

ООО "Управляющая компания "Нижегородский Дом", г. Нижний Новгород (просроченная задолженность – 6,6 млн рублей);

ТСЖ "Березовская 106, 108", г. Нижний Новгород (просроченная задолженность – 5,2 млн рублей);

ООО "Альянс-НВ", г.о.г. Дзержинск (просроченная задолженность – 4,7 млн рублей);

ООО "Имидж Управление", г. Нижний Новгород (просроченная задолженность – 3 млн рублей).

Ознакомиться с полным списком управляющих компаний-должников можно на сайте "ТНС энерго НН".

Гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе предпринимает в отношении неплательщиков весь комплекс мер, предусмотренный законом. Должникам предлагают варианты досудебного урегулирования и реструктуризацию задолженности, а жителям многоквартирных домов рекомендуют переходить на прямые договоры с компанией.