Гендиректора фирмы в Перевозе задержали за крупное мошенничество Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали в Перевозе генерального директора коммерческой организации, причастного к мошенничеству.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, директор фирмы получил из областного бюджета субсидию в размере 50 млн рублей, которая предназначалась для возмещения затрат при проведении технических мероприятий на сельскохозяйственных землях.

Руководитель компании предоставлял в Управление сельского хозяйства администрации г.о. Перевозский фиктивные акты о выполненных работах, но по факту никаких работ не проводилось.

На основании материалов регионального УФСБ Большемурашкинское МСО СУ СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

25 апреля директора организации задержали и поместили изолятов временного содержания. По месту жительства фигуранта, в офисе фирмы и администрации Перевоза проведены обыски.

В настоящее время УФСБ выясняет, единственное ли это преступление, совершённое руководителем компании, и устанавливают его возможных соучастников.