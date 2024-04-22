Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
27 апреля 2024 13:13  [89] Гендиректора фирмы в Перевозе задержали за крупное мошенничество
27 апреля 2024 11:08  [148] Более 64 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за прошлую неделю
27 апреля 2024 10:28  [181] Уголовное дело возбудили после возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове
27 апреля 2024 09:34  [184] Водитель квадроцикла протаранил четыре автомобиля на Бору
26 апреля 2024 13:45  [444] Трое сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Кстове попали в реанимацию
26 апреля 2024 09:18  [299] Наркотическое вещество нашли в автомобиле в Починках
25 апреля 2024 16:11  [400] Рост ДТП с электросамокатами отмечен в Нижегородской области
24 апреля 2024 13:50  [529] Полицейские в ходе рейда на Автозаводе изъяли почти тонну незаконного алкоголя
23 апреля 2024 18:07  [511] Мошенники придумали новую схему обмана с полисом ОМС
23 апреля 2024 15:53  [611] Одну из самых крупных партий запрещёнки изъяли в нижегородской ИК-6
Происшествия

Гендиректора фирмы в Перевозе задержали за крупное мошенничество

27 апреля 2024 13:13  [89] Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали в Перевозе генерального директора коммерческой организации, причастного к мошенничеству.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, директор фирмы получил из областного бюджета субсидию в размере 50 млн рублей, которая предназначалась для возмещения затрат при проведении технических мероприятий на сельскохозяйственных землях.

Руководитель компании предоставлял в Управление сельского хозяйства администрации г.о. Перевозский фиктивные акты о выполненных работах, но по факту никаких работ не проводилось.

На основании материалов регионального УФСБ Большемурашкинское МСО СУ СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

25 апреля директора организации задержали и поместили изолятов временного содержания. По месту жительства фигуранта, в офисе фирмы и администрации Перевоза проведены обыски.

В настоящее время УФСБ выясняет, единственное ли это преступление, совершённое руководителем компании, и устанавливают его возможных соучастников.

Напомним, что около 5,4 млрд рублей было выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году. В частности, на поддержку животноводства выделено около 1,8 млрд рублей, на поддержку растениеводства – 1,5 млрд рублей, на программы льготного кредитования – 464,7 млн рублей, на поддержку малых форм хозяйствования – 276 млн рублей, 499 млн рублей - на компенсацию предприятиям части затрат на обновление машинно-тракторного парка и на закупку оборудования. 1,1 млрд рублей будет направлено на реализацию проектов по развитию сельских территорий.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Перевозский район Сельское хозяйство ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph