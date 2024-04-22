Гендиректора фирмы в Перевозе задержали за крупное мошенничество

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали в Перевозе генерального директора коммерческой организации, причастного к мошенничеству.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, директор фирмы получил из областного бюджета субсидию в размере 50 млн рублей, которая предназначалась для возмещения затрат при проведении технических мероприятий на сельскохозяйственных землях.
Руководитель компании предоставлял в Управление сельского хозяйства администрации г.о. Перевозский фиктивные акты о выполненных работах, но по факту никаких работ не проводилось.
На основании материалов регионального УФСБ Большемурашкинское МСО СУ СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
25 апреля директора организации задержали и поместили изолятов временного содержания. По месту жительства фигуранта, в офисе фирмы и администрации Перевоза проведены обыски.
В настоящее время УФСБ выясняет, единственное ли это преступление, совершённое руководителем компании, и устанавливают его возможных соучастников.Напомним, что около 5,4 млрд рублей было выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году. В частности, на поддержку животноводства выделено около 1,8 млрд рублей, на поддержку растениеводства – 1,5 млрд рублей, на программы льготного кредитования – 464,7 млн рублей, на поддержку малых форм хозяйствования – 276 млн рублей, 499 млн рублей - на компенсацию предприятиям части затрат на обновление машинно-тракторного парка и на закупку оборудования. 1,1 млрд рублей будет направлено на реализацию проектов по развитию сельских территорий.
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