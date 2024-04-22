Нижегородцев приглашают принять участие в исторической онлайн-игре "Наша Победа" Общество

В преддверии Дня Победы нижегородцы смогут принять участие во всероссийской исторической онлайн-игре "Наша Победа", и узнать новые интересные факты о периоде с 1941 по 1945 годы.

Игра проводится в рамках реализации проекта "Международная историко-просветительская акция "Диктант Победы". Организаторами выступают ВОД "Волонтеры Победы" совместно с партией "Единая Россия".

Принять участие в игре может любой желающий в возрасте от 14 лет, а также иностранные участники и соотечественники, проживающие за рубежом. Для жителей Нижегородской области игра пройдет 8 мая в 10.00 (по московскому времени). Узнать подробности об игре и зарегистрироваться можно на сайте игра-нашапобеда.рф.

Игра будет посвящена историям семей, столкнувшихся с жестокостью немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Участники игры узнают биографии смелых и сильных духом людей, сражавшихся за Родину и ковавших Победу в тылу, истории людей, которых война разлучила на долгих четыре года, и тех, кто смог найти друг друга даже в пылу сражений.

Участникам будет предложено отвечать на вопросы ведущего, используя собственные знания, логику и сообразительность. Для получения призового места необходимо дать как можно больше правильных ответов, отправив их быстрее соперников из других федеральных округов или стран.

"Приглашаем нижегородцев провести время с пользой, и вспомнить героические страницы истории нашей страны. Присоединиться к игре можно как индивидуально, так и в компании семьи, друзей, коллег или знакомых. Это еще одна возможность почтить память тех, кто подарил нам мирное небо над головой и свободу от фашизма, а также тех, кто ковал Победу в тылу", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Каждый участник получит подтверждающий документ – сертификат. В рамках каждой игры также будет определено по 20 победителей из Российской Федерации и 10 победителей среди участников, проживающих за рубежом. Всем обладателям призового места будут отправлены призы от организаторов игры.

СПРАВКА: В 2023 году в просветительских мероприятиях Волонтеров Победы приняло участие свыше миллиона человек. Среди проводимых мероприятий можно выделить 3 онлайн-игры: международная онлайн-игра "Январский гром", посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, "1 418" и игра "Наша Победа". Отметим, что "1 418" в 2022 году вошла в Книгу Рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны, в России. Тогда в ней приняло участие 32 744 человека. В апреле 2024 года Волонтеры Победы провели игру "1 418", посвященную 10 сталинским ударам – наступательным операциям советской армии, совершённым в 1944 году. К ней присоединились более 50 тысяч участников со всей России.

Напомним, Международная историко-просветительская акция "Диктант Победы" была запущена "Единой Россией" в 2019 году в рамках партпроекта "Историческая память". На тысячах площадок в России и за рубежом участники отвечают на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и Великой Победы.