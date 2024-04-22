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Общество

Первый русско-китайский онлайн-турнир по шахматам прошел в Штабе общественной поддержки

27 апреля 2024 14:03  [104] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

27 апреля в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" прошел первый Международный онлайн-турнир по шахматам между Россией и Китаем "Кубок Минина и Пожарского".

"Приятно, что именно в дни празднования дня рождения нашего Штаба мы дали старт этому Международному турниру. Нижегородская область всегда славилась своей школой шахмат, она выпустила много именитых и знаменитых спортсменов. В прошлом году мы первыми в стране открыли в Штабе Шахматный клуб Сергея Карякина, в котором сейчас занимаются и дети, и взрослые", - заявил на открытии турнира заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексей Антонов.

С видеоприветствием к участникам турнира обратился международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Карякин.

"Здорово, что в этом турнире будут соревноваться талантливые юниоры из Нижегородской области и спортсмены из провинций и городов Китайской Народной Республики. Это отлично способствует укреплению дружеского общения между нашими странами, а также развивает шахматы в России и Китае. Верю, что турнир станет традиционным", - сказал он.

По словам заместителя директора канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Аньхой Китайской Народной Республики Фань Джунхоу, это первый международный онлайн-турнир, организованный совместно с правительством Нижегородской области, региональными министерствами спорта и международных и межрегиональных связей, Федерации шахмат Нижегородской области, Штабом общественной поддержки "Единой России" и провинцией Аньхой.

"Надеюсь, вы сможете посеять семена дружбы, укрепить ее и передать следующим поколениям", - отметил он.

В турнире приняли участие сильнейшие шахматисты Нижегородской области, многократные Чемпионы мира, Европы и России. Главный судья турнира – Александр Палей.

"Мы отбирали сильнейших спортсменов. Например, Шубенкова Вероника – трехкратная Чемпионка мира, вице-чемпионка Европы, многие ребята завоевывали медали на Всероссийских соревнованиях. Уверена, они составят серьезную конкуренцию китайским спортсменам. Играют "стенка на стенку", чтобы выявить сильнейшую команду", - отметила исполнительный директор Федерации шахмат Нижегородской области Татьяна Хилова.

По словам одной из участниц турнира Вероники Шубенковой, играть было непросто.

"Все партии были красивые, интересные. Соперники очень достойные, хорошо знают теорию. Пришлось подумать. Я выиграла 9 партий, 2 сыграла вничью, одну проиграла. В итоге я стала седьмой среди всех участников. Будем тренироваться дальше!", - сказала она.

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Теги:
Единая Россия шахматы Штаб общественной поддержки
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