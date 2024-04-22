Глеб Никитин: "Борьба с огнем с давних пор была одной из самых важных и ответственных миссий в нашей стране" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем пожарной охраны.

"Дорогие сотрудники и ветераны! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и 375-летием создания пожарной охраны России!

Борьба с огнем с давних пор была одной из самых важных и ответственных миссий в нашей стране. Пожары могли в считанные часы и даже минуты уничтожить населенные пункты, где традиционно было много построек из дерева. Чтобы противостоять стихии грамотно и эффективно, потребовалось немало времени, а также мужество и отвага огнеборцев, стремление в любой момент прийти на помощь", - говорится в тексте поздравления.

"Сегодня мы отдаем дань памяти многим поколениям тех, кто профессионально или на добровольной основе боролся с огнем. Немало пожарных пожертвовали своими жизнями, защищая других людей. Много примеров героического поведения мы видим и в наши дни. Часто масштаб трагедий и скорость развития ситуации не дает времени на подготовку. В вашей работе все решают секунды, цена которых - человеческие жизни.

Нижегородских пожарных всегда отличал высокий профессионализм и ответственность. Где бы ни приходилось работать, вы всегда проявляете и свои лучшие человеческие качества. Особо хотелось бы отметить ваш труд при борьбе с лесными пожарами. Сложно даже представить, скольких трагедий удалось избежать благодаря вашей своевременной и профессиональной реакции.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть в ваших семьях царят мир и добро! С праздником!", - сказал губернатор.