Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 5 мая Общество

Традиционный Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Согласно информации, крестный ход начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля. Отмечается, что запланировано шествие по центру города: улица Большая Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – улица Рождественская – Канавинский мост – кафедральный собор Александра Невского.

Во время шествия будет приостановлено движение и запрещена парковка транспорта по всему маршруту.

На протяжении всего пути крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями. По окончании крестного хода у Александро-Невского кафедрального собора митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич.

В этом году царь-пасху впервые изготовят на молочном предприятии в Княгинине. Вес пирамиды,размером 90х90х100 см - 580 килограммов. Чтобы ее приготовить понадобится творог, сливочное масло, сахарный песок, сметана, яйца, молоко, грецкие орехи, изюм и ванильный сахар. Пасху украсят орехами, изюмом, шоколадом и пищевым кондитерским декором.

Гигантский кулич к празднику уже более 10 лет выпекает компания “Сормовский хлеб”. Кулич весом 200 кг и высотой более 1 м украсят перламутровыми бусинами, цветочными веточками, помадкой и сахарными шариками.

В пресс-службе Нижегородской епархии рассказали, что готовить пасхальный хлеб будут по старинной технологии минимум два дня. Сначала поставят опару из большого количества яиц, масла, муки, изюма и сахара. Выпекаться кулич будет отдельными слоями, чтобы он хорошо пропекся. Затем слои соединят между собой вареным сгущенным молоком.

Попробовать пасхальные угощения смогут все нижегородцы, присутствующие на празднике. Добавим, что после освящения кулича и пасхи у Александро-Невского собора пройдут праздничные гуляния и концерт, организованный Нижегородской епархией.

СПРАВКА:

Крестный ход – торжественное шествие верующих с большим запрестольным или выносным крестом, от которого получило название и само шествие. Участники крестного хода несут также святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни.

Во время пасхального крестного хода поется пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина, вводящий в дух и смысл праздника Воскресения Христова. Крестный ход является выражением единой народной веры и усердного моления ко Господу и Матери Божией о даровании Церкви и людям благодатной помощи.