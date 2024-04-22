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Общество

Нижегородские медучреждения представили график работы в майские праздники

27 апреля 2024 15:33  [123] Общество

Региональный Минздрав утвердил график работы медицинских учреждений региона в предстоящие праздничные дни - с 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая. В указанные даты медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым, будут работать с 9:00 до 18:00, детям – с 9:00 до 15:00.

1 и 9 мая поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00. Приём будут вести дежурные врачи по сменам.

Вызвать врача на дом, или приехать с температурой в поликлинику в выходные также можно - в часы работы медучреждений. При этом неотложная амбулаторная помощь будет оказываться с 8:00 до 20:00 (при необходимости - до 22:00).

Травмпункты при поликлиниках, как и служба скорой помощи, продолжат работать круглосуточно.

Посетить хирурга, невролога, ЛОРа и офтальмолога можно будет 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая с 9:00 до 16:00; 1 и 9 мая - с 9:00 до 15:00. Приём детей данные специалисты будут вести все праздничные дни с 9:00 до 15:00.

Женские консультации будут работать 29 апреля и 11 мая по графику с 9:00 до 16:00.

При острой зубной боли даже в выходные можно обращаться в районные отделения Областной стоматологической поликлиники: взрослым с 8:00 до 20:00, детям – с 9:00 до 15:00.

2 и 3 мая, а также с 6 по 8 мая все поликлиники региона будут работать по обычному графику.

В Минздраве подчеркнули, что все больницы в праздничные дни работают так же, как и в обычные, а стационары работают без выходных и перерывов. Приостанавливаются лишь плановые госпитализации.

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Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
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