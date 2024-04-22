Эксперт-мониторинг событий с 19 по 27 апреля 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции

Темы недели – "Иван Ильин как идеологическая мишень", "Международный форум в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Нижнем Новгороде", "Победа будет за нами".

Федеральная тема – Иван Ильин как идеологическая мишень

Постоянный член Изборского клуба, д.ист.н., профессор факультета Политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Вардан Багдасарян:

"Против кого направлена информационная компания Ильин-Дугин-РГГУ? Она направлена и не против Ильина, и даже не против Дугина. Отчасти она направлена против Путина. А главное – против… Зюганова. Почему против Путина очевидно - Ильин часто цитируемый президентом мыслитель. И вот, когда обозначилась перспектива формирования путинской идеологии (пусть под маркером мировоззрение), в канон которой наверняка бы вошел и Ильин, все ее противники слева и справа были отмобилизованы. Ну а при чем здесь Зюганов? Попытаюсь объяснить.

Победить на поле сражений у государства, обладающего ядерным оружием - проблемно. Очевидно, что враг будет делать ставку на оранжевый сценарий. И очевидно также, что либералы для этого сценария непригодны. Либерализм в России провалился полностью, а адепты либеральной идеи - не бойцы. Другое дело - левые. Раскрутить протест под популярными левыми лозунгами, да еще с апелляцией к советскому прошлому в России потенциально возможно. Помехой для этой раскрутки, как ни парадоксально, выступает КПРФ. Ключевой фразой стали слова Зюганова о том, что в условиях войны народ поддержал верховного главнокомандующего. Коммунисты за сильное русское государство, цивилизационную идентичность и православную веру — это явно не то, что нужно для режиссуры оранжевизма.

Марксизм исторически породил много течений, часто оппонирующих друг другу и боровшихся друг с другом в качестве заклятых врагов. Символом этой борьбы стал удар ледорубом 21 августа 1940 года в предместье Мехико. Одним из направлений марксизма стал большевизм. В сути своей большевизм соединил марксизм с русской цивилизацией. Именно большевизм и стал идеологией советских побед XX века. Но внутри самой коммунистической партией были силы слева и справа, отрывавшие марксизм от русской цивилизации. Вначале — это был троцкизм, концентрировавший вокруг себя всю русофобию и православофобию. Потом - горбачевизм, базировавшийся на платформе еврокоммунизма. Как работает альянс левых с либералами наглядно демонстрирует сегодня Демократическая партия США. Троцкисты для либералов и Запада приемлемы, еврокоммунисты - тем более, но не большевики. А.Б. Чубайс мог возложить цветы на могилу Троцкого, но не Сталина и не Ильина. Русские коммунисты как наследники большевизма Запад устроить не могут ни в каком ракурсе. И значит, они должны быть вытеснены с "коммунистической поляны", куда должны быть внедрены неотроцкисты с неогорбачеаистами. Начинается большая игра, цель которой не та, что заявляется публично.

Был у Ильина один очень важный поклонник его научно-философских изысканий из левой части русской общественной мысли. Его псевдонимом была тоже фамилия Ильин. Но более он известен под другим псевдонимом - Ленин. Когда в 1918 году Ильин был арестован, за него перед Лениным ходатайствовали многие, в том числе и управляющий делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич, который и снабдил того трехтомником Ильина по философии Гегеля. Есть свидетельства, что Ленин, уделявший большое внимание гегелевскому учению, штудировал книги Ильина, и дал им высокую оценку. Прекрасно понимая, что Ильин не свой, он тем не менее, призывал учиться у него, как следует изучать Гегеля. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, Ленин лично звонил Ф.Э. Дзержинскому, дав распоряжение освободить философа. И вот - парадокс: Ленин считал целесообразным изучать творчество Ильина и изучал лично самым тщательным образом, а современные молодые ленинцы отвергают его с порога. Информация о взглядах Ильина черпается не из книг, а из Википедии, где и написано, что Ильин фашист. Есть, впрочем, подозрение, что и Ленина самого они тоже не читают. Надо понимать, что речь идет не о дискуссии, а о наступлении нового варварства.

Теперь о "фашизме" Ивана Ильина. Показательна вольность, с которой развешиваются ярлыки фашистов. Для того, чтобы маркировать фашистов надо для начала дать определение фашизма.

Гитлер и другие идеологи НСДАП никогда фашистами не позиционировались. Они являлись национал-социалистами или нацистами. В Австрии, например, имела место борьба между сторонниками нацизма и австрофашизма. Нацистом Ильин явно не являлся. Если же понимать под фашизмом идеологию и вытекающую из нее практику антропологического превосходства и неравенства, что, в сущности, и правильно, и в соответствии с чем нацизм есть одна из версий фашизма, то все это не имеет к Ильину никакого отношения. Ильин был убежденный православный христианин и в этом смысле сторонник идеи фундаментального равенства, выраженной словами апостола Павла, что "нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос".

Другой подход к фашизму - классовый и развиваемый преимущественно в марксистском дискурсе. Сообразно с этим подходом, фашизм есть политическая надстройка в виде диктатуры капитала в условиях экстремизации капитализма (фашизм как крайняя форма капитализма). Но при чем тут вообще в этом случае Ильин? Ильин был антибуржуазным мыслителем. Власти торгашей им противопоставлялась идея рыцарского служения. Им резко осуждалось имущественное расслоение в России. Его взгляды продолжали линию Ф.М. Достоевского, ярко выраженную в "Дневнике писателя". Ведь никто же не хочет обвинить в фашизме Достоевского? Впрочем, что я говорю… Троцкисты и либералы готовы всю русскую культуру записать в фашизм.

Во время Второй мировой войны Ильин находился в Швейцарии. Его публикации в швейцарской прессе были направлены на защиту европейской демократии, которая по его оценке (надо признать, не бесспорной) выстояла. Советский Союз определялся Ильиным как система государственного капитализма, и осуждалась именно с позиций монополизации. Таким образом, даже в описании политического режима Ильин от идей политического диктата, увязываемых с фашизмом, значительно дистанцировался. Идеи Ильина периода Второй мировой войны детально раскрывает издание: Собрание сочинений: Гитлер и Сталин. Публицистика 1939-1945 годов / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М.: Русская книга, 2004. 624 с.

Третья трактовка фашизма состоит в его сведении к ксенофобии и, прежде всего, к антисемитизму. Упрощенность этого подхода не отменяет факта его широкого распространения. Но и в этой версии Ильин никак не подходит под маркировку в качестве фашиста. Он не был ксенофобом и в ксенофобских истериях в Германии участия не принимал. Отказывался Ильин поддерживать и антисемитизм, публично заявляя об этом и признаваясь в наличии друзей-евреев, что ему и было поставлено в вину в Германии. Против Ильина была организована травля, его обвиняли в качестве пособника евреев и масона. Удивительное для фашиста реноме, не правда ли?

Есть, наконец, взгляд на фашизм в версии Умберто Эко, как на идеологию контр-модерна и контр-христианства. Но христианский мыслитель Ильин не мог быть по определению антихристианином. Будучи гегельянцем, он не мог призывать и повернуть историю вспять. Философия Гегеля никак не могла быть философией контрмодерна. Жестко отзывался Ильин о взглядах Ницше и его позиции антихристианского аморализма, что также крайне не нравилось нацистам в Германии.

Ну, и наконец, есть этимологическая трактовка фашизма, сводящая фашистскую идеологию исключительно к опыту Италии периода власти Бенито Муссолини. Да, Ильин был одно время восхищен Муссолини, как им были восхищены многие. И ему нравилось обращение того к сильному государству, итальянский корпоративизм. Но Ильин был монархист, тогда как Муссолини - партийной диктатуры. И главное Ильин выводил государственность из религии, которую Муссолини откровенно презирал.

Таким образом, ни по одной из наиболее распространенных версий определения фашизма Ильин фашистом не может быть идентифицирован. Значит определение Ильин-фашист есть не более чем ругань, язык вражды.

Так был ли Ильин сторонником фашистской идеологии? Ответ есть у самого Ильина, написавшего в 1948 году статью "О фашизме". Использование цитат из этой статьи в современной полемике можно рассматривать как классический прием фальсификации. Цитируется фраза о том, что фашизм опирался на национальные патриотические чувства. Этой констатацией раскрытие позиции Ильина и заканчивалось. А между тем, автор статьи переходил далее к раскрытию того, во что фашизм логически выродился, делая приговор фашистской идеологии.

Вот видение Ильиным итогов развития фашистской идеологии: "Фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, которые определили его политическую и историческую физиономию и придали самому названию его ту одиозную окраску, которую не устают подчеркивать его враги. Поэтому для будущих социальных и политических движений подобного рода надо избирать другое наименование. А если кто-нибудь назовет свое движение прежним именем ("фашизм" или "национал-социализм"), то это будет истолковано как намерение возродить все пробелы и фатальные ошибки прошлого. Эти пробелы и ошибки состояли в следующем:

1. Безрелигиозность. Враждебное отношение к христианству, к религиям, исповеданиям и церквам вообще.

2. Создание правого тоталитаризма как постоянного и якобы "идеального" строя.

3. Установление партийной монополии и вырастающей из нее коррупции и деморализации.

4. Уход в крайности национализма и воинственного шовинизма (национальная "мания грандиоза").

5. Смешение социальных реформ с социализмом и соскальзывание через тоталитаризм в огосударствление хозяйства.

6. Впадение в идолопоклоннический цезаризм с его демагогией, раболепством и деспотией.

Эти ошибки скомпрометировали фашизм, восстановили против него целые исповедания, партии, народы и государства, привели его к непосильной войне и погубили его". И не дай Бог, продолжает свои рассуждения Ильин, "русские фашисты" придут к власти в России. "Гитлер, порабощающий свой народ, чтобы поработить своими рабами другие соседние народы – творит преступление в истории человечества", - писал Ильин в 1945 году Ивану Шмелеву. Казалось бы, отношение к Гитлеру у Ильина – вполне определенное – "преступление перед человечеством". Но кому нужна подлинная позиция Ильина? Нужен политический хайп.

Да, Ильин как политический аналитик, следует признать, не отличался высоким уровнем компетентности. Он часто давал ошибочные экспертные оценки в отношении политической конъюнктуры. Потом оценки уточнялись, менялись. Так он ошибся в оценках происходящего в Германии в 1933 году, принял Гитлера не за того, кем он являлся в действительности. Но очень скоро сущность гитлеровского режима была им раскрыта, и, несмотря на давление со стороны немецких властей (его обвиняли, что он масон, скрытый большевик, симпатизант евреев), на сотрудничество с национал-социалистами Ильин не пошел и уехал в Швейцарию. Позже он резко обличал гитлеризм, связывал его происхождение с темными инстинктами, призывал к системному осуждению идеологии нацизма на Нюрнбергском процессе.

Ошибался Ильин и в оценках белого движения. Для него белые были рыцарями монархизма. Распознать феврализм он не смог. Не увидел он и имперского поворота в политике большевиков, что удалось увидеть, к примеру, Н.В. Устрялову, Н.А. Бердяеву, а под конец жизни даже А.И. Деникину и П.Н. Милюкову. Тем не менее с нападения Гитлера на СССР он, продолжая обличать советский режим, всецело солидаризировался с ведущим борьбу с врагом русским народом, восхищался его стойкостью и героизмом.

Ильин вошел в историю русской мысли не как политический эксперт, а как философ. Ошибаясь в конъюнктуре, он был глубок в метафизике. С точки же зрения метафизики, актуальное наследие Ильина может быть выражено следующими положениями.

Во-первых, идеей сильного государства, как выражения духа народа. Как государственник Ильин мог бы быть охарактеризован как этатист, но не фашист.

Во-вторых, идеей оправданности применения силы против зла, выраженного метафорой православного меча.

В-третьих, идеей неприменимости для России западных обществоведческих теорий, духовных оснований суверенитета. "Русская наука - не признана подражать западной учености, ни в области исследований, ни в области мировосприятия. Она призвана выработать свое мировосприятие, свое исследовательство", - именно эти суждения Ильина и предопределили, вероятно, взятие его имени для названия созданной под руководством Дугина научно-учебной школы, цель которой состоит в пересмотре западнических подходов в общественных науках.

В-четвертых, идеей формирования новой духовной интеллигенции, принимающей этику государственного служения государственного служения.

В-пятых, идеей цельного человека, соединяющего разум и веру ("сердечное созерцание", "совестная воля", "верующая мысль").

В-шестых, идеей патриотизма как высшей формой солидарности общества.

В-седьмых, идеей христианского национализма, как любви к своему народу ни как племенной страсти, а веры в его одухотворение.

В-восьмых, идеей духовноцентричной культуры.

В-девятых, идеей недопустимости территориального расщепления России, и прежде всего, недопустимости украинского сепаратизма, как главной сепаратистской угрозы - продукте "честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги". Ильин обличал ту часть русской эмиграции, которая приняла вначале в угоду Германии, а потом США идеи расчленения России. Им резко и категорично осуждались все "расчленители" и "пораженцы".

Ни Ильин, никто другой из мыслителей не должен быть превращен в кумиры. Одно из взглядов мыслителей прошлого может быть взято, другое - отброшено. Брать из наследия Ильина нужно ни его антибольшевизм или восторги 1933 года, а именно то, что важно сегодня для Победы, для восстановления суверенных оснований российской государственности.

И в завершение цитата: "Не следует закрывать себе глаза на людскую вражду, де еще в исторически-мировом масштабе. Не умно ждать от неприятелей- доброжелательства. Им нужна слабая Россия, изнемогающая в смутах, в революциях, в гражданских войнах и в расчленении. Им нужна Россия с убывающим народонаселением…. Им нужна Россия безвольная, погруженная в несущественные и нескончаемые партийные распри, вечно застревающая в разногласии и многоволении. Не способная ни оздоровить свои финансы, ни провести военный бюджет, ни создать свою армию, ни примирить рабочего с крестьянином, ни построить необходимый флот. Им нужна Россия расчлененная, по наивному "свободолюбию" согласная на расчленение и воображающая, что ее "благо"- в распадении". Но единая Россия им не нужна.

Не в этой ли позиции Ильина и состоит причина развернувшейся вокруг его имени истерики?".

Региональная тема – Международный форум в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин-центра", д.филос.н., профессор НИУ РАНХ и ГС Андрей Дахин отмечает, что 24 апреля стартовала программа международных мероприятий в рамках председательства России в БРИКС.

"Нижегородское начало ознаменовано открытием форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма", в котором принимают участие более 400 человек из более чем 20 стран. В повестке - темы важные для будущей глобальной безопасности. Появление форума БРИКС в Нижнем Новгороде, кроме того, что связано с особенностями алгоритмов организации мероприятий со стороны Росфинмониторинга, Нижегородская область стала площадкой событий потому, что регион обладает высоким промышленным потенциалом. Система международных экономических отношений Нижегородской области, которая сложилась в первое десятилетие 21 века, в настоящее время реорганизуется. Всемирная торговая организация (ВТО) дискредитировала сама себя, поскольку страны-учредители ВТО развернули волну незаконных экономических войн в отношении России, Китая, других стран. Поэтому Нижегородская область находится в процессе переключения своей системы внешнеэкономических отношений в новый международный контур, периметр которого базируется на системе БРИКС.

Программа нижегородских мероприятий в повестке БРИКС 2024 г. даёт предприятиям региона реальный шанс на формирование новых деловых связей с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, а также со странами-наблюдателями при БРИКС. Если вести речь о гуманитарной повестке, то здесь также есть предмет "переключения" - это известная глобальная программа "Цели устойчивого развития" (ЦУР). Дело в том, что эта программа, известная в 2004 - 2015 гг. как "Декада образования для устойчивого развития", а потом как ЦУР, была свёрстана под систему западно-ориентированного однополярного мира. Прозападная однополярность наложила на целевые и содержательные слагаемые ЦУР свой глубокий отпечаток, наиболее известным проявлением которого в России было слепое принятие "болонской системы" в образовании. Иллюзия однополярности растворилась в дыму Киевского государственного переворота 2014 г., мир вступил в фазу конфликтной многополярности. Поэтому целевые, содержательные приоритеты целей устойчивого развития необходимо редактировать применительно к специфике многополярного глобального мироустройства. Для многополярного мира нужна новая философия устойчивого развития, которая сейчас будет интересовать, прежде всего, систему БРИКС.

Один из элементов этой повестки обсуждался 24 апреля т.г. в Москве в формате встречи старших должностных лиц стран БРИКС по здравоохранению, где был намечен путь создания медицинской ассоциации БРИКС. В этой связи у Нижегородской области есть ещё один шанс – шанс предложить сообществу стран БРИКС новое системное видение источников, факторов, ресурсов, целей устойчивого развития".

Муниципальная тема – Победа будет за нами

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что 26 апреля наш город посетил удивительный человек – русский писатель, поэт, публицист, литературный критик, кандидат филологических наук, секретарь союза писателей России, автор поэтических, прозаических и публицистических книг, лауреат многих литературных премий, постоянный член Изборского клуба Михаил Александрович Кильдяшов.

"Совместно с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова была организована встреча с научно-педагогическими работниками и студентами НГЛУ по вопросам, связанными с патриотическим воспитанием современной молодежи, о необходимости изучения русской истории и русской философии, русской культуры и русского мировоззрения, о сокровенных кодах русской жизни, русской мечте о красоте и справедливости, о прорывных технологиях, о святости, милосердии, любви к Родине, величии и процветании России.

М.А. Кильдяшов представил собравшимся свою книгу о священнике – отце Павле Флоренском (1882 — 1937).

Книга "Флоренский. Нельзя жить без Бога!" вышла в серии "Жизнь замечательных людей" в прошлом году.

Автор рассказал о тяжелом жизненном пути священника, его работах по философии, электротехнике, минералогии и материаловедении.

Кроме этого, М.А. Кильдяшов прочитал свои стихи. На встрече собралось более 200 человек, что говорит о том, что она вызвала живой интерес".