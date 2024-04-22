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Общество

Социальные участковые разъяснили дзержинским пенсионерам, как выбрать территорию для благоустройства на следующий год

27 апреля 2024 16:11  [74] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальные участковые во время поквартирного обхода рассказывают дзержинским пенсионерам, как выбрать территорию для благоустройства в следующем году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Последний день рейтингового голосования – 30 апреля. Проголосовать за общественное пространство можно на сайте: https://fkgs.golosza.ru/. Площадки, набравшие большинство голосов в своем районе, будут благоустроены в 2025 году.

Например, в Дзержинске на выбор горожан представлены семь объектов благоустройства общественных пространств. Социальные участковые рассказали пенсионерам о каждом проекте и способах голосования.

"Люди очень активно голосуют. Чаще всего расспрашивают о том, когда начнутся работы. Нередко бывает и так, что когда мы стучимся в одну дверь и начинаем рассказываем об объектах, на лестничную площадку выходят соседи и тоже подключаются к голосованию. Горожане понимают, что от их выбора зависит, какое пространство будет благоустроено в первую очередь", - рассказал социальный участковый из Дзержинска Вадим Клещёв.

Сейчас в рядах социальных участковых - почти 1 500 человек. Они работают в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Кстове, Дзержинске, Богородске. Во время поквартирных обходов они напоминают жителям о том, что до окончания голосования осталось всего несколько дней.

"Одна из задач проекта "Социальный участковый" - информирование людей о том, что происходит в области, городе, конкретно в их районе. Поэтому мы, безусловно, рассказываем, какие изменения возможны в их населённых пунктах и насколько важно проявлять активность. Ведь именно от выбора самих жителей зависит, будет ли благоустроен сквер рядом с их домом, появится ли новое общественное пространство", - отметил руководитель проекта "Социальный участковый" и Дома народного единства Роман Кошелев.

Благоустройство общественных пространств проводится ежегодно по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин. За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая территория и 564 общественные территории, реализовано 25 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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Теги:
Благоустройство Социальные проекты ФКГС
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