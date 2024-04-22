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Общество

Главный городской фонтан запущен в Нижнем Новгороде 27 апреля

27 апреля 2024 17:20  [57] Общество

Фото: АО "Нижегородский водоканал"

На площади Минина и Пожарского запущен главный фонтан Нижнего Новгорода. Как сообщает АО "Нижегородский водоканал", именно с этого фонтана 177 лет назад началась городская история водопровода. В середине 19 века из чаши фонтана горожане производили водоразбор.

В настоящее время в конструкции фонтана используется система передовых технологий. Здесь установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение. ПО координирует подачу воды, синхронизирует музыкальное и световое сопровождение, а также создаёт эффект "танцующего" фонтана.

Перед тем, как запустить фонтан, сотрудники водоканала провели расконсервации, обследовали оборудование и произвели пуско-наладочные работы.

Фонтан на площади Минина и Пожарского будет работать до осени. Работы по консервации фонтана на зимний период начнутся, по традиции, в конце сентября.

СПРАВКА

Проект фонтана разработал инженер-гидротехник А. И. Дельвиг. Уникальное для России оборудование изготовлено на Выксунском заводе Шепелевых. Фонтан построен в 1847 году в качестве водоразбора. Вода 18 родников, выведенных на поверхность, собиралась по деревянным трубам в кирпичный бассейн у соединения Казанского и Георгиевского съездов, где находилась водоподъёмная станция с двумя паровыми машинами. По четырём чугунным трубам вода поднималась к Мартыновской больнице и шла к первому водоразборному резервуару у пересечения улиц Жуковской (Минина) и Мартыновской (Семашко). Далее водовод шёл по Жуковской улице к фонтану на Благовещенской площади, служившему основным местом водоразбора. Водопровод обеспечивал подачу 40 тысяч вёдер воды в сутки. В 1930 году после сноса Благовещенского и Алексеевского храмов фонтан был перенесён на современное место.

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Теги:
Фонтан
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