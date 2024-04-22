Определен новый застройщик для проблемного дома на улице Июльских дней Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обязательства по завершению строительства долгостроя на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде и по восстановлению прав граждан, вложивших средства в его строительство, переданы ООО "СЗ "Терминал строительные комплектации" (входит в группу компаний "Жилстрой-НН"). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Такое решение принято на заседании Арбитражного суда Московской области 25 марта.

"Долгострой на улице Июльских дней – непростой случай. Люди оказались в сложной жизненной ситуации из-за мошеннических действий недобросовестного девелопера. Однако, нам удалось найти необходимые решения. Первым, наиболее сложным шагом было надлежащим образом оформить недострой как объект незавершенного строительства, а вторым - найти нового застройщика", - отметил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Новый застройщик принимает дом в состоянии готовности, не превышающей 30%.

В настоящее время ООО "СЗ "Терминал строительные комплектации" расчищает территорию и выполняет инженерные изыскания. Активная фаза строительных работ начнется этим летом.

Отметим, что ранее строительством дома на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде занималось ЗАО "Текс", но в 2018 году Арбитражный суд признал застройщика банкротом.

Напомним, рабочую группу создали по поручению главы региона Глеба Никитина для помощи дольщикам долгостроя на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде.