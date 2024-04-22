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Общество

На предприятиях Эн+ в Нижнем Новгороде прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню охраны труда

27 апреля 2024 18:15  [39] Общество

Фото: ГК Волгаэнерго

На пяти предприятиях ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) прошли мероприятия под единым названием "Безопасность превыше всего", приуроченные к Всемирному дню охраны труда.

На протяжении недели сотрудники компании укрепляли свои знания по теории и усиливали подготовку по практическим навыкам. Для этого были организованы тематические встречи, совещания, квизы и соревнования.

Одним их первых мероприятий стал квест по оценке рисков для уполномоченных по охране труда ГК "Волгаэнерго" на Автозаводской водопроводной станции. На трёх подготовленных локациях – сварочный пост, токарный цех и станочный участок – уже были заранее смоделированы нарушения на рабочих местах. Задача сотрудников состояла в том, что выявить их и записать в специальный бланк.

По итогу прохождения испытаний каждому участнику начислялись конкурсные баллы. Генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко вручил Почетные дипломы сотрудникам, набравших их больше всего - Алексею Миркушину, Ринату Кучукбаеву, Алексею Салтыкову.

На всех предприятиях были отмечены Благодарностями сотрудники, внесшие значительный вклад в повышение уровня охраны – лидеры безопасности. Кроме того, для их родственников были проведены экскурсии по промышленным объектами компании.

Также на площадке Автозаводской ТЭЦ был организован квиз между командами ГК "Волгаэнерго" и приглашенными гостями из компаний "Т+", "Теплоэнерго" и "Нижновэнерго". Перед соревнованием всем участникам показали, как обеспечивается безопасность на стратегически важном объекте. При подведении итогов встречи стало ясно, что все показали высокий уровень знаний правил охраны труда.

"Безопасность на производстве, здоровье и благополучие персонала – наша приоритетная задача. Мы уделяем большое внимание созданию корпоративной культуры охраны труда на рабочих местах. Она строится на вовлеченности, означающей активное участие всех сторон рабочего процесса - и руководителя, и рядового сотрудника. Только абсолютная ответственность и соблюдение правил техники безопасности позволит защитить самое ценное, что у нас есть - нашу жизнь", - подчеркнул генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

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Теги:
Безопасность Конкурсы Эн+
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