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Происшествия

ФСБ выявила мошенническую схему по хищению денег в образовательном центре "Вега"

27 апреля 2024 18:57  [173] Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно с ГУ МВД пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастной к мошенничеству при реализации нацпроекта "Образование" в государственном региональном центре "Вега". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, должностное лицо "Веги" совместно с рядом предпринимателей организовали преступную схему по хищению бюджетных денежных средств, выделяемых для проведения мероприятий в рамках проекта "Успех каждого ребёнка".

Они заключали госконтракты между образовательным центром и аффилированными организациями. При этом деньги перечислялись на счета фирм без фактического проведения мероприятий.

Как рассказали в ГУ МВД, так, например, на проведение спортивного мероприятия на 650 участников было выделено и перечислено более 5,7 млн рублей, однако фактически оно проведено не было.

По материалам УФСБ и СУ УМВД по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой).

По решению Нижегородского районного суда 45-летняя фигурантка заключена под стажу, ещё двое помещены под домашний арест.

По местам жительства задержанных, а также офисах фирм прошли обыски.

В настоящее время продолжается следствие с целью выявления иных эпизодов преступной деятельности лиц и установления других возможных соучастников.

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Теги:
Мошенничество Образование Уголовное дело
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