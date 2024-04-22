Сергей Юран покинул ФК "Пари НН" Спорт

Сергей Юран ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба "Пари НН". Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов", - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

В последнем туре РПЛ нижегородцы крупно уступили на выезде грозненскому "Ахмату" - 1:5. В настоящее время ФК "Пари НН" занимает 11 место, у команды после 26 игр 28 очков.

Напомним, что Сергей Юран был назначен главным тренером ФК "Пари НН" в апреле 2023 года.