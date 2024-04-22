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Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Дети. Экология. Будущее"

29 апреля 2024 10:26  [117] Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие в конкурсе для подрастающего поколения "Дети. Экология. Будущее". Об этом сообщает АНО "Центр содействия природоохранным инициативам "Экология".

Организаторы отмечают, что государственная политика в области экологического развития Российской Федерации и охраны природы, а также развитие дополнительного образования школьников являются стратегическими национальными приоритетами России наряду с повышением качества жизни населения, достижением экономического роста, развитием культуры, обеспечением обороны и безопасности страны.

В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул: "Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России".

Целями конкурса являются формирование экологической культуры молодого поколения на основе уважительного и бережного отношения к окружающей среде, способствующей устойчивому развитию страны, развитие экологического просвещения, а также расширение потенциала детей и молодежи в сфере бережного обращения с природой.

К участию в конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы и т.д.

Работы на конкурс принимаются до 15 мая 2024 года. С 16 до 26 мая будут проведены экспертиза, оценка и отбор работ, с 27 по 31 мая состоится голосование в соцсетях за лучшие работы. Победителей конкурса наградят с 4 по 30 июня.

Конкурс проводится по двум номинациям:

1. Для средней школы (5-8 класс) - конкурс видеороликов об экологии "Экопривычки моей семьи, которые берегут природу". Работа должна раскрывать, какие экологические привычки школьника и членов его семьи способствуют бережному отношению к природе и сохранению планеты.

Видеоролик может быть представлен в любом жанре: репортаж, короткометражный фильм; видеоклип; анимация (мультипликация) и пр. Продолжительность записи видеоролика – не более 2 минут.

2. Для старшей школы (9-11 класс) – эссе на тему "Мой взгляд на Стратегию экологической безопасности Российской Федерации".

Объем эссе не должен превышать двух страниц А4 12 кеглем, включая заголовок и ФИО автора. Сочинение носит индивидуальный характер. Коллективные работы не рассматриваются.

Эссе необходимо посвятить взгляду школьников на цели и задачи Стратегии экологической безопасности Российской Федерации, которая в 2025 году заканчивает свое действие.

Организаторы подчеркивают, что сейчас ведется работа по разработке новой стратегии, действие которой будет распространяться до 2050 года, а значит, придется на активные годы жизни сегодняшних школьников. Важно при этом учесть мнение молодого поколения о приоритетах экологической безопасности на ближайшие годы, понять, какие направления они считают для себя наиболее важными.

Участники могут предоставить на конкурс не более одной конкурсной работы, при сдаче которой необходимо заполнить и предоставить согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы. Бланк согласия можно скачать по ссылке. Материалы надо направлять по электронной почте: konkurs@forumeco.ru

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе оргкомитет конкурса отбирает лучшие работы. Победители определяются на втором – заключительном – этапе отдельным голосованием в соцсетях АНО "Центр содействия природоохранным инициативам "Экология".

Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество голосов. Все участники, выполнившие условия конкурса, получат сертификат. Победители проекта будут награждены памятными призами и дипломами. Также победителей могут пригласить на XV Международный форум "Экология", который состоится 4-5 июня в Москве.

Лучшие работы будут консолидированы для создания Детской стратегии экологической безопасности РФ, которую представят в министерстве природных ресурсов и экологии РФ и Федеральном Собрании РФ. Участие в номинации позволит старшеклассникам взглянуть в будущее, попробовать спрогнозировать и оценить экологические риски и свою роль в их минимизации.

Информация о ходе конкурса будет размещаться на информационных ресурсах: https://forumeco.ru, в официальных аккаунтах в социальных сетях: https://vk.com/forumecointernational и https://t.me/forumecointernational.

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Теги:
Конкурсы Экология
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