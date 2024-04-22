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Общество

Детскую площадку по проекту "Вам решать!" установят к 1 мая в Московском районе

29 апреля 2024 15:43  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Детскую площадку по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!" установят к 1 мая на ул. Березовской 104"А" в Московском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего в Московском районе до конца года планируется построить три детских и три спортплощадки по этой программе.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин рассказал, что подрядчик дает пятилетнюю гарантию на объект, а выполнение работ находится на контроле у администрации.

В реализации программы инициативного бюджетирования "Вам решать!" участвуют не только сами жители, но и социальные участковые.

"С помощью этой программы в нашем городе появилось немало объектов, которые действительно нужны людям и улучшают их комфорт. Это скверы, площадки, где родители могут провести время с детьми, а пожилые люди отдохнуть на лавочке. Я как социальный участковый давала свои рекомендации по размещению объектов, например, эта новая детская площадка появилась на месте старой, привычной", - отметила социальный участковый Ангелина Седикова.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской.

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Теги:
Вам решать! Московский район
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