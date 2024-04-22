Эн+ украсил фасад Законодательного Собрания мультимедийной инсталляцией Общество

Восход Солнца, бурные потоки Воды и биение Сердца. Эти образы стали основой мультимедийной инсталляции, которая проецируется на фасад Законодательного Собрания Нижегородской области в рамках мультимедийного фестиваля INTERVALS-2024.

С 28 апреля по 1 мая нижегородский Кремль из сцены исторических событий преображается в площадку современного медиа-арта, становится не только исторической достопримечательностью, но и локацией одного из самых современных искусств - 3D-мэппинга.

Перформанс стал возможным благодаря сотрудничеству творческой команды российского энерго-металлургического холдинг Эн+ и художников студии Dreamlaser - организаторов фестиваля INTERVALS.

Генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко отметил: "Ежегодно фестиваль INTERVALS становится точкой притяжения для любителей современного искусства, не только из России, но и из других стран. Мы рады, что в этом году стали частью этого масштабного культурного события. Благодаря таким мероприятиям мы имеем возможность визуально показать ценность той энергии, которую мы даем людям, и как важна энергия для всех нас".

Объемную визуализацию обеспечивают несколько проекторов и особенности инсталляции, учитывающие архитектурную специфику здания. Над перформансом художники работали около месяца. Разработка 3D-мэппинга для исторического здания стала творческим вызовом для команды фестиваля.

"На фасаде Законодательного Собрания расположены колонны, поэтому задачей сценаристов и дизайнеров было придумать такой сюжет, при котором на колоннах должно проецироваться одно видеоизображение, а в глубине здания, между колоннами – другое. Приятно, что команда Эн+ работали с нами в синергии, выступая как художники и участвуя в воплощении творческой идеи. Такой подход позволил нам создать мощный проект, который, уверена, вызовет ярчайшие эмоции и незабываемый WOW-эффект у зрителей", - рассказала София Шеремет, арт-директор студии Dreamlaser.

Приобщиться к современному искусству можно до 1 мая. 3D-мэппинг Эн+ будут показывать на фасаде Законодательного собрания (Кремль, корп. 2) с 20.00 до 23.00. Подробная информация о фестивале на сайте: https://intervalsfest.com/about/