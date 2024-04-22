Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2024 15:43  [80] Детскую площадку по проекту "Вам решать!" установят к 1 мая в Московском районе
29 апреля 2024 14:58  [105] Эн+ украсил фасад Законодательного Собрания мультимедийной инсталляцией
29 апреля 2024 14:18  [128] Развитие северных округов Нижегородской области обсудили на конференции "СеверНО"
29 апреля 2024 12:55  [141] Ярмарка вакансий силовиков "Служу Отечеству!" пройдет в Нижнем Новгороде
29 апреля 2024 10:26  [185] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Дети. Экология. Будущее"
28 апреля 2024 18:48  [357] Нижегородцы провели лекцию по музыкальной журналистике в Бухаре
28 апреля 2024 17:03  [338] Ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской
28 апреля 2024 13:45  [358] Юнармейцы Советского района посетили поезд Минобороны РФ "Сила в правде"
28 апреля 2024 12:03  [438] Каштаны высадили в сквере Интернационалистов в Нижнем Новгороде
28 апреля 2024 11:33  [458] Городецкая Госжилинспекция получила почти 700 жалоб с начала 2024 года
Общество

Эн+ украсил фасад Законодательного Собрания мультимедийной инсталляцией

29 апреля 2024 14:58  [105] Общество

Восход Солнца, бурные потоки Воды и биение Сердца. Эти образы стали основой мультимедийной инсталляции, которая проецируется на фасад Законодательного Собрания Нижегородской области в рамках мультимедийного фестиваля INTERVALS-2024. 

С 28 апреля по 1 мая нижегородский Кремль из сцены исторических событий преображается в площадку современного медиа-арта, становится не только исторической достопримечательностью, но и локацией одного из самых современных искусств - 3D-мэппинга. 

Перформанс стал возможным благодаря сотрудничеству творческой команды российского энерго-металлургического холдинг Эн+ и художников студии Dreamlaser - организаторов фестиваля INTERVALS. 

Генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко отметил: "Ежегодно фестиваль INTERVALS становится точкой притяжения для любителей современного искусства, не только из России, но и из других стран. Мы рады, что в этом году стали частью этого масштабного культурного события. Благодаря таким мероприятиям мы имеем возможность визуально показать ценность той энергии, которую мы даем людям, и как важна энергия для всех нас". 

Объемную визуализацию обеспечивают несколько проекторов и особенности инсталляции, учитывающие архитектурную специфику здания. Над перформансом  художники работали около месяца. Разработка 3D-мэппинга для исторического здания стала творческим вызовом для команды фестиваля.

"На фасаде Законодательного Собрания расположены колонны, поэтому задачей сценаристов и дизайнеров было придумать такой сюжет, при котором на колоннах должно проецироваться одно видеоизображение, а в глубине здания, между колоннами – другое. Приятно, что команда Эн+ работали с нами в синергии, выступая как художники и участвуя в воплощении творческой идеи. Такой подход позволил нам создать мощный проект, который, уверена, вызовет ярчайшие эмоции и незабываемый WOW-эффект у зрителей", - рассказала София Шеремет, арт-директор студии Dreamlaser.

Приобщиться к современному искусству можно до 1 мая. 3D-мэппинг Эн+ будут показывать на фасаде Законодательного собрания (Кремль, корп. 2) с 20.00 до 23.00. Подробная информация о фестивале на сайте: https://intervalsfest.com/about/ 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фестиваль Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph