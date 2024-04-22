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Спикер Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на два месяца

30 апреля 2024 13:17  [102] Происшествия

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на два месяца. Как сообщает РИА Новости, он обвиняется в растрате денежных средств при закупке медоборудования.

Перед заседанием суда спикер Гордумы заявил журналистам, что его обвиняют в растрате при приобретении шесть лет назад маммографов на сумму 22 млн рублей. 

Напомним, сообщения о задержании Олега Лавричева появились накануне.

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Теги:
Гордума чиновники
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