Спикер Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на два месяца

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на два месяца. Как сообщает РИА Новости, он обвиняется в растрате денежных средств при закупке медоборудования.
Перед заседанием суда спикер Гордумы заявил журналистам, что его обвиняют в растрате при приобретении шесть лет назад маммографов на сумму 22 млн рублей.
Напомним, сообщения о задержании Олега Лавричева появились накануне.
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