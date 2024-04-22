Спикер Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на два месяца Происшествия

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на два месяца. Как сообщает РИА Новости, он обвиняется в растрате денежных средств при закупке медоборудования.

Перед заседанием суда спикер Гордумы заявил журналистам, что его обвиняют в растрате при приобретении шесть лет назад маммографов на сумму 22 млн рублей.

Напомним, сообщения о задержании Олега Лавричева появились накануне.