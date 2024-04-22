Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в майские праздники в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Девять ярмарок "Покупайте нижегородское" пройдет в майские праздники в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в них смогут принять участие предприниматели и самозанятые.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, организация подобных мероприятий дополняет инструменты поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

На площадках, которые будут работать С 1 по 11 мая в девяти муниципалитетах, будут представлены сельхозпродукция, товары ручной работы, изделия народных промыслов и многое другое.

3 мая - в р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса (Весенняя выставка-ярмарка "Ковернинское подворье");

9 мая - в г. Шахунья, пл. Советская (ко Дню Победы);

9 мая - в г. Навашино, пл. Ленина (ко Дню Победы);

9 мая – в р.п. Пильна, парк 40 лет Октября (ко Дню Победы);

9 мая - в р.п. Сокольское, ул. Куйбышева (ко Дню Победы);

9 мая - в г. Кстово, пл. Мира, за павильонами "Торговый пассаж" (ко Дню Победы);

9 мая - в г. Урень, ул. Ленина (ко Дню Победы);

9 мая – в р. п. Тоншаево, площадь Мира (ко Дню Победы);

11 мая - в с. Сеченово, ул. Советская, д. 26 (ярмарка "Сад, огород").

Напомним, ярмарки товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" проводятся в районах области с 2009 года. Администрации районов предоставляют предпринимателям бесплатные торговые места на ярмарках. Это в свою очередь помогает производителям экономить на аренде торговых площадей, а также расширить расширить клиентскую базу. Чтобы получить бесплатное место на ярмарке, предпринимателям следует обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Более подробная информация размещена на сайте регионального Минпрома.

О всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", который был открыт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.