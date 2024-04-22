Заморозки до -4° прогнозируются в Нижегородской области 2-4 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало предупреждение в связи с поступившим сообщением о неблагоприятном явлении погоды.

Согласно информации, в ночные и утренние часы со 2 по 4 мая в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В частности, 2 мая прогнозируется до 0...-2°, 3 и 4 мая - до -2...-4°.

Напомним, для предотвращения гибели сельхозкультур на приусадебных участках специалисты рекомендуют укрыть растения спанбондом, соломой, плёнкой, приметить дымление или полив почвы.

В ведомстве напомнили о правилах пользования электронагревательных приборов: не допускать использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставлять без присмотра включенную технику и затопленные печи.