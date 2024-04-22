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Общество

Праздничный концерт "У Победы наши лица. У Победы нет границ!" собрал почти 1200 нижегородцев

01 мая 2024 15:07  [36] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялся концерт"У Победы наши лица. У Победы нет границ!", посвященный 79-ой годовщине Великой Победы. Участниками мероприятия в ДК ГАЗ стали почти 1200 нижегородцев старшего поколения из всех муниципалитетов региона.

Традиционный большой концерт в преддверии Дня Победы организован Союзом пенсионеров России по Нижегородской области и региональным отделением "Единой России" в рамках партийного проекта "Старшее поколение".

"Уже на протяжении 10 лет с активистами Союза пенсионеров России по Нижегородской области мы реализуем данный проект. Приглашаем ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны со всего региона. Кто-то приезжает со своими внуками. Каждый год в зрительном зале собирается более тысячи человек с портретами своих предков - героев Великой Отечественной войны. Участники с собой привозят и портреты героев СВО. Гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, вера в свой народ и его счастливое будущее объединяет всех нас и делает непобедимыми", - отметил региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение", зампредседателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Гостей встречали волонтеры областного Союза пенсионеров и "Волонтерской роты", а также молодые активисты в гимнастерках. Всем вручали Георгиевские ленты и сборники песен, составленные специально для участников мероприятия. В фойе была организована тематическая фотозона и площадка "Открытый микрофон", где любой желающий мог спеть любимую песню военных лет.

Во время торжественной части с благодарностью за боевой подвиг и защиту мира все участники приветствовали почетных гостей – бойцов специальной военной операции.

"Праздник Великой Победы всегда был очень важен для нашей страны. Особое значение он приобрел именно сейчас, когда идет специальная военная операция. Снова у наших границ враг, который пытается уничтожить историческую память, все, что связано с нашим народом. Но русских людей, которые живут не только в России, не победить. Правда и Победа снова будет за нами! С Праздником! С Днем Великой Победы!" - сказал председатель правления Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России, депутат регионального парламента Валерий Антипов.

На главной сцене звучали мелодии и песни, посвященные Великой Отечественной войне, и послевоенных лет, а также современные композиции в честь героев СВО.

"Смысл нашего проекта – знать и сохранять историю России через историю семьи. Поэтому он и называется "У Победы наши лица". Приятно, что в организации концерта нам всегда с большим интересом и уважением помогает молодежь. Это очень важно для нас и будущих поколений", - отметила автор проекта Татьяна Богданова.

Символичным завершающим аккордом концерта стало исполнение артистами вместе со всем залом песни "День Победы".

От регионального министерства культуры Союзу пенсионеров Нижегородской области было вручено приглашение в театр на 1200 человек.

Напомним, проект "Старшее поколение" партии "Единая Россия" реализуется в Нижегородской области уже более 10 десять лет. Проект охватил различные сферы жизни людей старшего поколения: здоровье, образование, досуг, волонтерство и другие. Особое внимание всегда уделялось связи поколений и участию активистов в патриотическом воспитании молодежи. Среди наиболее масштабных и значимых мероприятий – областная спартакиада пенсионеров, компьютерный чемпионат, фестиваль хоров, творческий проект "У Победы наши лица. У Победы нет границ!", фестиваль "Исконь", проект "Мост дружбы" с пенсионерами из Харцызска.

Создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".

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Теги:
День Победы Единая Россия Пенсионеры
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