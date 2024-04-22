Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре

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Ремонт путепровода на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде планируется завершить в октябре 2024 года. Об этом представители мэрии сообщили в соцсети Вконтакте.
Согласно информации, все работы на объекте "Путепровод на 4 км Московского шоссе через ул. Кузбасскую" ведутся в соответствии с графиком работ.
Также отмечается, что подрядная организация самостоятельно принимает решения об организации работ на объекте.
Напомним, что ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением на четыре месяца. Работы на объекте начались в мае 2023 года.
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