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Общество

Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре

02 мая 2024 09:25  [41] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт путепровода на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде планируется завершить в октябре 2024 года. Об этом представители мэрии сообщили в соцсети Вконтакте.

Согласно информации, все работы на объекте "Путепровод на 4 км Московского шоссе через ул. Кузбасскую" ведутся в соответствии с графиком работ.

Также отмечается, что подрядная организация самостоятельно принимает решения об организации работ на объекте.

Напомним, что ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением на четыре месяца. Работы на объекте начались в мае 2023 года.

 

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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