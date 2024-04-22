Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт путепровода на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде планируется завершить в октябре 2024 года. Об этом представители мэрии сообщили в соцсети Вконтакте.

Согласно информации, все работы на объекте "Путепровод на 4 км Московского шоссе через ул. Кузбасскую" ведутся в соответствии с графиком работ.

Также отмечается, что подрядная организация самостоятельно принимает решения об организации работ на объекте.

Напомним, что ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением на четыре месяца. Работы на объекте начались в мае 2023 года.