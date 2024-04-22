Концерт "Военные песни у Кремля" пройдет в нижегородском Парке Победы 9 мая Общество

Концерт "Военные песни у Кремля" пройдет в нижегородском Парке Победы 9 мая, сообщает pravda-nn.ru. Информационным партнером проекта выступает Нижегородский областной информационный центр.

Как отмечает руководитель департамента специальных проектов АНО "Центр 800", организатор проекта Екатерина Чудакова, Парк Победы является хорошей концертной площадкой. В предстоящий День Победы 9 мая в парке запланировано сразу несколько патриотических мероприятий.

В частности, там состоится открытие стелы "Город трудовой доблести", ее высота составит 33,5 метра, что сопоставимо с девятиэтажным домом.

"Изначально планировалось, что монумент установят на Благовещенской площади. Но габариты стелы не позволяли разместить её там, к тому же, её тематика относится к годам Великой Отечественной войны, что вписывается в концепцию парка и нашего концерта", - отметила Екатерина Чудакова.

Также в этот день от Речного вокзала до Парка Победы для удобства зрителей будут курсировать автобусы.

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Как сообщалось ранее, кастинг участников проекта "Военные песни у Кремля" стартовал в Нижнем Новгороде.